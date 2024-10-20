Глава израильской спецслужбы встретился с новым шефом египетской разведки

Согласно информации новостной службы медиакорпорации «Кан», встреча проходила в Каире и была посвящена переговорам об освобождении израильтян, похищенных и удерживаемых в секторе Газа ХАМАС.

Хасан Махмуд Рашад был назначен на пост главы разведки президентом Египта 16 октября. На этом посту он сменил Аббаса Камеля.

Несколько дней назад информационный портал Walla сообщал о встрече в Египте Ронена Бара с теперь уже бывшим главой египетской разведки Аббасом Камелем. В ходе контактов руководителей спецслужб речь в том числе шла о тупиковой ситуации в переговорах по сделке с заложниками.