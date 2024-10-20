USD 1.7000
EUR 1.8430
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Приедет ли Путин в Баку?
Новость дня
Приедет ли Путин в Баку?

Глава израильской спецслужбы встретился с новым шефом египетской разведки

19:24 419

Глава Службы общей безопасности Израиля Ронен Бар (ШАБАК) провел переговоры с новым главой общей разведки Египта Хасаном Махмудом Рашадом.

Согласно информации новостной службы медиакорпорации «Кан», встреча проходила в Каире и была посвящена переговорам об освобождении израильтян, похищенных и удерживаемых в секторе Газа ХАМАС.

Хасан Махмуд Рашад был назначен на пост главы разведки президентом Египта 16 октября. На этом посту он сменил Аббаса Камеля.

Несколько дней назад информационный портал Walla сообщал о встрече в Египте Ронена Бара с теперь уже бывшим главой египетской разведки Аббасом Камелем. В ходе контактов руководителей спецслужб речь в том числе шла о тупиковой ситуации в переговорах по сделке с заложниками.

Выборы президента и еврореферендум в Молдове
Выборы президента и еврореферендум в Молдове обновлено 20:20
20:20 8500
Есть ли жизнь после смерти?
Есть ли жизнь после смерти? слово публицисту
18:26 2777
И Саломе Зурабишвили на акции оппозиции в Тбилиси
И Саломе Зурабишвили на акции оппозиции в Тбилиси видео; обновлено 19:45
19:45 4504
Стреляют в Нетаньяху - попадают в Ливан
Стреляют в Нетаньяху - попадают в Ливан о развитии ситуации
12:42 2666
Майор Дарюс Антанайтис в интервью haqqin.az: «В армии Украины служат британцы, эстонцы, литовцы, поляки, грузины…»
Майор Дарюс Антанайтис в интервью haqqin.az: «В армии Украины служат британцы, эстонцы, литовцы, поляки, грузины…» все еще актуально
03:10 6969
Предупреждение командующего силами США в Европе
Предупреждение командующего силами США в Европе
17:44 2785
Махир Эмрели забил победный супергол в немецком дерби
Махир Эмрели забил победный супергол в немецком дерби После удаления в матче за сборную; фото, видео
17:38 3253
Путин и Пезешкиан выжидают ради большей помпезности. Или все не так просто?
Путин и Пезешкиан выжидают ради большей помпезности. Или все не так просто? горячая тема
15:29 2835
Эрдоган готовит бурю в правительстве?
Эрдоган готовит бурю в правительстве? наша корреспонденция; все еще актуально
00:28 8015
Единая валюта БРИКС умерла не родившись
Единая валюта БРИКС умерла не родившись наш комментарий
13:09 5940
Сегодня решится судьба Молдовы. Евросоюз или СССР?
Сегодня решится судьба Молдовы. Евросоюз или СССР? наша корреспонденция
03:40 5456

ЭТО ВАЖНО

Выборы президента и еврореферендум в Молдове
Выборы президента и еврореферендум в Молдове обновлено 20:20
20:20 8500
Есть ли жизнь после смерти?
Есть ли жизнь после смерти? слово публицисту
18:26 2777
И Саломе Зурабишвили на акции оппозиции в Тбилиси
И Саломе Зурабишвили на акции оппозиции в Тбилиси видео; обновлено 19:45
19:45 4504
Стреляют в Нетаньяху - попадают в Ливан
Стреляют в Нетаньяху - попадают в Ливан о развитии ситуации
12:42 2666
Майор Дарюс Антанайтис в интервью haqqin.az: «В армии Украины служат британцы, эстонцы, литовцы, поляки, грузины…»
Майор Дарюс Антанайтис в интервью haqqin.az: «В армии Украины служат британцы, эстонцы, литовцы, поляки, грузины…» все еще актуально
03:10 6969
Предупреждение командующего силами США в Европе
Предупреждение командующего силами США в Европе
17:44 2785
Махир Эмрели забил победный супергол в немецком дерби
Махир Эмрели забил победный супергол в немецком дерби После удаления в матче за сборную; фото, видео
17:38 3253
Путин и Пезешкиан выжидают ради большей помпезности. Или все не так просто?
Путин и Пезешкиан выжидают ради большей помпезности. Или все не так просто? горячая тема
15:29 2835
Эрдоган готовит бурю в правительстве?
Эрдоган готовит бурю в правительстве? наша корреспонденция; все еще актуально
00:28 8015
Единая валюта БРИКС умерла не родившись
Единая валюта БРИКС умерла не родившись наш комментарий
13:09 5940
Сегодня решится судьба Молдовы. Евросоюз или СССР?
Сегодня решится судьба Молдовы. Евросоюз или СССР? наша корреспонденция
03:40 5456
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться