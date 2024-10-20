Глава израильской спецслужбы встретился с новым шефом египетской разведки
Глава Службы общей безопасности Израиля Ронен Бар (ШАБАК) провел переговоры с новым главой общей разведки Египта Хасаном Махмудом Рашадом.
Согласно информации новостной службы медиакорпорации «Кан», встреча проходила в Каире и была посвящена переговорам об освобождении израильтян, похищенных и удерживаемых в секторе Газа ХАМАС.
Хасан Махмуд Рашад был назначен на пост главы разведки президентом Египта 16 октября. На этом посту он сменил Аббаса Камеля.
Несколько дней назад информационный портал Walla сообщал о встрече в Египте Ронена Бара с теперь уже бывшим главой египетской разведки Аббасом Камелем. В ходе контактов руководителей спецслужб речь в том числе шла о тупиковой ситуации в переговорах по сделке с заложниками.