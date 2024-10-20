Париж не против вступления Украины в НАТО, но все зависит от американцев

Вопрос вступления Украины в НАТО, включенный президентом Владимиром Зеленским в его мирный план, зависит от будущей администрации США, при этом Франция не против таких устремлений Киева, заявил французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню.

«Все зависит от администрации, которая будет в Белом доме. Мы, Франция, в принципе не против этого», - сказал он, отвечая на вопросы издания La Tribune Dimanche.

При этом Лекорню указал на необходимость «найти средства для прочного мира».

Комментируя план Зеленского, Лекорню отметил, что его некоторые аспекты интересны: «Прежде всего, этот план показывает, что Украина готовится к возможным переговорам. Наша задача помочь ей сесть за стол переговоров с выгодным балансом сил... Мы должны не упускать из вида вопрос: какие гарантии безопасности мы можем предоставить Украине?» - заявил французский министр.

На вопрос, продолжит ли Франция подготовку украинских военнослужащих, помимо 2 тыс. солдат, которые проходят ее в настоящее время, Лекорню ответил: «Я этого хочу и работаю над этим».