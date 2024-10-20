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Приедет ли Путин в Баку?

Путин принял президента Эмиратов у себя дома

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21:07 1718

Президент России Владимир Путин начал неформальный ужин с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Российский лидер принял коллегу в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, передает ТАСС.

Завтра им предстоят переговоры в официальной обстановке. Сегодня, как анонсировал сам Путин, главы двух государств «поужинают, посидят, проведут вместе вечер, поговорят по всем текущим вопросам».

На столике, расположенном между лидерами, стоят две чайные пары и угощения с национальным колоритом: сухофрукты, орехи, восточные сладости.

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