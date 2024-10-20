Почему президент Бразилии отменил визит на саммит БРИКС в Казани

Аппарат президента Бразилии сообщил подробности о том, что привело к отмене поездки Луиса Инасиу Лулы да Силвы на саммит БРИКС в Казани, передает BBC.

Лула должен был вылететь на саммит уже во второй половине дня по местному времени в воскресенье (саммит начнется во вторник). Но он упал в своей резиденции и повредил голову в области затылка. Его осмотрели врачи в больнице, которые решили не госпитализировать президента.

К сообщению прилагается справка из больницы о том, что 78-летний президент может исполнять свои обязанности, но от дальних авиаперелетов ему рекомендуется временно отказаться.