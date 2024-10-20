Почему президент Бразилии отменил визит на саммит БРИКС в Казани
Аппарат президента Бразилии сообщил подробности о том, что привело к отмене поездки Луиса Инасиу Лулы да Силвы на саммит БРИКС в Казани, передает BBC.
Лула должен был вылететь на саммит уже во второй половине дня по местному времени в воскресенье (саммит начнется во вторник). Но он упал в своей резиденции и повредил голову в области затылка. Его осмотрели врачи в больнице, которые решили не госпитализировать президента.
К сообщению прилагается справка из больницы о том, что 78-летний президент может исполнять свои обязанности, но от дальних авиаперелетов ему рекомендуется временно отказаться.
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС, который Россия принимает в Казани 22-24 октября.
В сообщении президентского дворца говорится, что Лула принял такое решение по совету врачей, рекомендовавших временно отказаться от дальних авиаперелетов, передает Reuters. Бразильский президент примет участие в саммите по видеосвязи.
Саммит БРИКС должен стать самой представительной международной встречей в России со времени начала ее войны против Украины. Лула известен своим сдержанным отношением в военной поддержке Украины и призывами начать мирные переговоры.
Президент РФ Владимир Путин два дня назад подтвердил, что не поедет на саммит G20, который пройдет в ноябре в Бразилии. Бразилия является членом Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина.