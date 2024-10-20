Россия не отдала тело украинской журналистки

Тело украинской журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену, не вернули в рамках обмена, который состоялся 18 октября. Об этом рассказал представитель украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко в комментарии «Суспільному».

«…18-го числа тело Виктории не было передано в рамках репатриации. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными делает все возможное и невозможное для того, чтобы мы смогли получить все ответы на вопросы, которые всех в нашем обществе волнуют», - отметил Яценко.

Он отметил, что рано говорить о причинах смерти журналистки, в частности были ли к ней применены пытки. Работа по расследованию обстоятельств смерти и возвращения тела ведется. Все зависит от российской стороны. Точную дату репатриации спрогнозировать трудно.

На днях сообщалось о гибели украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену во время этапирования из Таганрога в Москву. Известно, что уже скоро она должна была быть дома, в Украине: Рощина находилась в списках на обмен пленными. Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что смерть журналистки Виктории Рощиной в плену РФ является настоящим ударом для тех, кто ее знал.