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Попытка покушения на Нетаньяху: подробности

21:53 753

Спустя сутки после того, как «Хезболла» предприняла попытку атаковать дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кейсарии с помощью беспилотника, источник в израильских службах безопасности сообщил телеканалу «Кешет-12», что дому причинен значительный ущерб.

«Было прямое попадание в дом, причинен значительный ущерб», – сказал источник телеканалу.

По оценке израильских специалистов, если бы супруги Нетаньяху находились в Кейсарии, они подвергались бы опасности.

ЦАХАЛ продолжает расследовать причину, по которой в Кейсарии не была активирована система раннего предупреждения об угрозе атаки беспилотника. В момент атаки Биньямина и Сары Нетаньяху в здании не было. В результате атаки также нет пострадавших.

Вечером 19 октября Биньямин Нетаньяху заявил, что «иранские сателлиты» предприняли попытку покушения на него и на его супругу: «Это не остановит ни меня, ни Государство Израиль от продолжения войны за возрождение и безопасность будущих поколений. Я говорю иранцам и их сообщникам по оси зла: каждый, кто причинит вред гражданам Израиля, дорого за это заплатит».

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