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Ровно 15 лет назад Курбан Бердыев обыграл «Барселону»… Сегодня он победил «Сумгаит»

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Эльмир Алиев, отдел спорта
20 октября 2024, 23:24 703

Сегодня завершился 10-й тур в азербайджанской футбольной Премьер-лиге.

«Туран-Товуз» со счетом 4:2 обыграл в Сумгаите местную одноименную команду и вновь вернул себе вторую строчку в турнирной таблице.

Уже к 26-й минуте товузцы вели в счете со счетом 3:0. Отличились Алехандро Серрано (16-я минута), Отто Джон (25-я) и Вейсял Рзаев (26-я). На 32-й минуте Никола Вуйнович сократил разрыв в счете. 

Во втором тайме гости играли похуже, но хозяевам не удалось переломить ход матча. Более того, на 78-й минуте Алекс Соуза сделал счет 4:1 в пользу Товуза. «Сумгаит» ответил лишь мячом Кямрана Гулиева на 87-й минуте.

Интересно, что ровно 15 лет назад, 20 октября 2009 года, нынешний главный тренер «Туран-Товуза» Курбан Бердыев обыграл в Лиге чемпионов «Барселону» с Месси, Иньестой, Хави и Ибрагимовичем. Возглавляемый Бердыевым казанский «Рубин» выиграл на «Камп Ноу» у команды Пепа Гвардиолы со счетом 2:1.

Прошло 15 лет, и теперь 72-летний специалист успешно работает в «Туран-Товузе».

Сегодня в Премьер-лиге состоялся еще один матч. «Зиря» и «Сабах» сыграли вничью 1:1. На гол Джессе Секидики на 7-й минуте «Зиря» ответила мячом Георгия Папунашвили на 91-й.

Напомним результаты трех других матчей 10-го тура: «Кяпяз» - «Карабах» - 0:5, «Шамахы» - «Араз-Нахчыван» - 0:1, «Нефтчи» - «Сабаил» - 3:1.

Турнирное положение

Ровно 15 лет назад Курбан Бердыев обыграл «Барселону»… Сегодня он победил «Сумгаит»
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