Ровно 15 лет назад Курбан Бердыев обыграл «Барселону»… Сегодня он победил «Сумгаит»

«Туран-Товуз» со счетом 4:2 обыграл в Сумгаите местную одноименную команду и вновь вернул себе вторую строчку в турнирной таблице.

Уже к 26-й минуте товузцы вели в счете со счетом 3:0. Отличились Алехандро Серрано (16-я минута), Отто Джон (25-я) и Вейсял Рзаев (26-я). На 32-й минуте Никола Вуйнович сократил разрыв в счете.

Во втором тайме гости играли похуже, но хозяевам не удалось переломить ход матча. Более того, на 78-й минуте Алекс Соуза сделал счет 4:1 в пользу Товуза. «Сумгаит» ответил лишь мячом Кямрана Гулиева на 87-й минуте.