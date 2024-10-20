Американская ПВО заступила на боевое дежурство в Израиле

Американская система ПВО THAAD полностью развернута в Израиле. Сегодня она заступила на боевое дежурство, сообщили израильские «Детали» со ссылкой на двух израильских чиновников.

За последнюю неделю более 20 американских транспортных самолетов доставили и выгрузили тонны оборудования для батареи THAAD на базах ВВС в Израиле. Прибыл также обслуживающий персонал – сотни американских солдат, отвечающих за эксплуатацию системы. Батарея будет работать во взаимодействии с ВВС Израиля и другими средствами ПВО. Ее прибытие в Израиль – часть подготовки к возможному иранскому ответу на планируемую израильскую атаку.

THAAD — относительно новый наземный противоракетный комплекс, по характеристикам похожий на израильскую систему «Хец-2». Он предназначен для высотного перехвата баллистических ракет малой и средней дальности.

THAAD сбивает баллистические ракеты на дальности до 200 километров. Его основное отличие от «Хец-2» — американский комплекс легче по весу, монтируется на грузовики и его можно быстро развернуть по всему миру, доставив грузовыми самолетами ВВС США. На сегодняшний день комплекс был продан ОАЭ и Саудовской Аравии.