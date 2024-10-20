По предварительным данным: 56% граждан Молдовы на референдуме проголосовали против вступления страны в ЕС, поддержали 43%. Такие результаты опубликовала ЦИК после обработки 30% протоколов.

По всей видимости, холод сыграл с Евросоюзом и партией Санду злую шутку. Молдаване на фоне противостояния прозападного правительства с Кремлем и Газпромом выбирают тепло и Путина.

Столичные участки работали достаточно равномерно в течение дня, и особых скоплений людей не наблюдалось. Однако в некоторых из них было достаточно холодно: в Кишиневе еще только начинают подключать отопление, а за минувшие дни температура ощутимо понизилась. Заходящие на несколько минут избиратели не успевали ощутить явный дискомфорт, в то время как сотрудникам на выборах, которым к тому же ЦИК питание не обеспечивает, пришлось померзнуть.

Факт, что 346 избирательных участков по стране не были обеспечены теплом, наблюдательная миссия Promo-LEX внесла в список нарушений. Кроме того, отмечены эпизоды возможного организованного подвоза избирателей. Наблюдатели и полиция зафиксировали несколько случаев попытки подкупа избирателей – им предлагали от 400 до 3000 леев за голос (20 – 150 евро). Речь шла в основном об участках для жителей левого берега Днестра.

При этом днем на выезде из Приднестровского региона образовались заторы. На дорогах стояли десятки машин, направлявшихся в город Варница для голосования на трех участках из числа открытых в зоне безопасности.

В Гагаузии, власти которой уже более года находятся в состоянии перманентного конфликта с Кишиневом, противников референдума и вступления в ЕС традиционно было больше, чем по стране. Это явствует из опросов, публикаций в СМИ и частных бесед.

В целом граждане Молдовы, как и жители большинства стран в электоральные периоды, пребывают в состоянии надежды на перемены к лучшему, даже если наиболее вероятным исходом голосования будет сохранение прежней власти. В Кишиневе, например, где особенно остро ощущается и инфляция, и рост цен на энергоносители, что вменяют в вину правящему большинству во главе с Майей Санду, порой слышны совершенно полярные мнения.

Столичные избиратели нередко выражают возмущение действиями президента и правительства, и особенно острая критика звучит на фоне слухов об отмене в текущем году зимних госкомпенсаций за тепло и газ, цены на которые поднялись в разы. С другой стороны, немалое число жителей молдавской столицы расценивают текущий период как переходный и, вторя риторике властей, предлагают «потерпеть» в ожидании лучших времен, когда страна окончательно сблизится с Евросоюзом. Хотя о каком евровыборе Молдовы можно говорить, если после окончательной обработки голосов предварительные итоги голосования подтвердятся и народ выступит против интеграции с ЕС? Вопрос риторический. Люди голосуют за газ и тепло, то есть за Владимира Путина…