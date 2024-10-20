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На Израиль летит рой беспилотников

угроза хуситов
01:04 568

По предварительным сообщениям, рой ударных беспилотников направляется сегодня ночью из Йемена в Израиль, передают израильские СМИ.

Ранее хуситы пригрозили Израилю «йеменским потопом, который захлестнет Тель-Авив и заставит его содрогнуться». Хуситы добавили, что «провальный «Железный купол-2» не остановит нас от того, чтобы вернуть вас в каменный век».

В то же время ЦАХАЛ сообщил, что один дрон, направлявшийся в Израиль с востока, был сбит над Сирией, не успев проникнуть в воздушное пространство Израиля.

Также сообщается, что проиранские иракские группировки с помощью беспилотников дважды за день атаковали Голанские высоты. Первый удар был нанесен в воскресенье рано утром по находящимся на Голанских высотах израильским военным объектам. Вторая атака была осуществлена против находящейся там же «жизненно важной цели».

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