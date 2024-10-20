Министр обороны Великобритании Джон Хили отреагировал на слова российского посла Андрея Келина о том, что Лондон ведет агрессивную прокси-войну против России руками украинцев.

Келин сказал об этом в интервью телеведущей Би-би-си Лоре Кюнсберг, которое вышло в эфир в воскресенье утром.

«Есть только одна страна, которая ведет войну в Европе, и это Россия с ее незаконным вторжением в Украину. Путин может остановить эту войну хоть завтра, отведя войска. До тех пор, пока этого не произойдет, мы будем делать все, что можем, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заявил Хили после интервью российского посла.