Лидер оппозиции Молдовы: «Санду, ни твой ЕС, ни твои хозяева здесь не нужны»

"Это разгром. Молдавский народ сказал свое слово. Санду, ты услышала? Ни твой ЕС, ни ты, ни твои еврохозяева здесь не нужны. Как же ты достала людей, что даже с конским админресурсом, блокировками, арестами, вбросами тебя просто вышибли с треском", - написал Шор в своем Telegram-канале.

По его словам, теперь уже все видят, как Санду "пытается украсть голоса". "Но результат мы уже видим. И поверить в обратное ты никого не заставишь", - подчеркнул Шор.