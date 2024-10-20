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Выборы в Молдове: Санду обвиняет «криминальную группировку и иностранные силы» во вмешательстве
Новость дня
Выборы в Молдове: Санду обвиняет «криминальную группировку и иностранные силы» во вмешательстве

Лидер оппозиции Молдовы: «Санду, ни твой ЕС, ни твои хозяева здесь не нужны»

03:12 51

Президент Молдавии Майя Санду потерпела разгром на референдуме о вступлении страны в Евросоюз. Об этом заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.

По предварительным данным ЦИК республики, после обработки 93,6 % бюллетеней "нет" присоединению Молдавии к ЕС сказали 52,78% голосовавших.

Илан Шор о триумфе пророссийских сил

"Это разгром. Молдавский народ сказал свое слово. Санду, ты услышала? Ни твой ЕС, ни ты, ни твои еврохозяева здесь не нужны. Как же ты достала людей, что даже с конским админресурсом, блокировками, арестами, вбросами тебя просто вышибли с треском", - написал Шор в своем Telegram-канале.

По его словам, теперь уже все видят, как Санду "пытается украсть голоса". "Но результат мы уже видим. И поверить в обратное ты никого не заставишь", - подчеркнул Шор.

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