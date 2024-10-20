Лидер оппозиции Молдовы: «Санду, ни твой ЕС, ни твои хозяева здесь не нужны»
Президент Молдавии Майя Санду потерпела разгром на референдуме о вступлении страны в Евросоюз. Об этом заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
По предварительным данным ЦИК республики, после обработки 93,6 % бюллетеней "нет" присоединению Молдавии к ЕС сказали 52,78% голосовавших.
"Это разгром. Молдавский народ сказал свое слово. Санду, ты услышала? Ни твой ЕС, ни ты, ни твои еврохозяева здесь не нужны. Как же ты достала людей, что даже с конским админресурсом, блокировками, арестами, вбросами тебя просто вышибли с треском", - написал Шор в своем Telegram-канале.
По его словам, теперь уже все видят, как Санду "пытается украсть голоса". "Но результат мы уже видим. И поверить в обратное ты никого не заставишь", - подчеркнул Шор.