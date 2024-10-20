Страна-Титаник, которая идет ко дну
Полностью забытая всеми Куба снова в центре внимания мира. В минувшую пятницу в стране произошел массовый блэкаут, которого страна не знала с момента расторжения брака с многолетним благодетелем – Советским Союзом.
Представить себе масштаб бедствия трудно, потому что очень мало людей на планете испытало подобное. Представим себе: вся не такая маленькая страна с ее 10 миллионным населением полностью погрузилась во тьму. Темные улицы, темные дома и лишь отдельные огоньки в больницах, да в фешенебельных отелях, где установлены генераторы.
«Мы ожидаем, что скоро проблема будет решена», - сказал во второй половине пятницы Ласаро Герра, ответственный за подачу электричества в Министерстве энергетики и шахт. Что-то начало выправляться, свет дали приблизительно пятой части жителей, но тут грянул второй сбой, и Куба вступила в выходные в полной тьме.
Когда-то Фидель Кастро назвал электростанции страны «доисторическими». Но даже в годы неограниченной помощи СССР революционное руководство не позаботилось ни об их замене, ни даже о настоящем ремонте. Сейчас этим реликтам мира социализма 50 лет, их срок действия от 25 до 30 лет, а в течение последних 12-15 лет они вообще не получали никакого обслуживания. «Главная причина кризиса — структурная проблема, - говорит Хорхе Пиньон, эксперт университета Техаса в Остине, кубинец по происхождению. — Все генерирующие мощности пришли в полный упадок, а их пытались ремонтировать с помощью пластырей».
Вторая причина — катастрофическая нехватка нефти. Сама Куба производит около 40 тысяч баррелей не очень хорошего качества нефти, а ей требуется ежедневно до 120 тысяч баррелей ежедневно. После прекращения поставок из России все потребности страны обеспечивал ее ближайший друг и союзник Уго Чавес. В его годы правления Венесуэла поставляла Кубе около 130 тысяч баррелей в день. Но после прихода к власти Николаса Мадуро и стремительной деградации экономики этой латиноамериканской страны объемы поставляемой на Кубу нефти сокращались и сейчас упали до 25-30 тысяч баррелей в день.
Почти полумиллиона баррелей правительство Мадуро ежедневно отправляет в Китай в виде погашения миллиардных кредитов, и ни о каком снижении этого количества речь не идет, иначе Пекин обидится и вообще перекроет венесуэльцам кислород.
На помощь Кубе не спешат ни Мексика, ни Россия. В Мексике добыча нефти упала до уровня 45-летней давности. «Россия также крайне ограничена в ресурсах и Кубе просто не к кому обратиться», - говорит Максимилиан Хесс, эксперт Foreign Policy Research Institute.
Впрочем, как к некому? На помощь стране приходят Соединенные Штаты. Куба в течение шести десятилетий обвиняла Америку в торгово-экономической блокаде против нее, объясняя этим абсолютно все свои провалы. Но вот примеры такой «блокады». По данным Джона Кавулича из нью-йоркского Американо-кубинского торгово-экономического совета, США в этом году поставили Кубе 200 тысяч генераторов и более 1 миллиона кондиционеров, которые не дадут умереть пациентам госпиталей и охладят тела иностранных туристов в отелях.
Америкой, конечно, руководит не столько благотворительность, сколько прагматичные интересы. Сейчас в Вашингтоне внимательно наблюдают за развитием ситуации на Кубе и отслеживают признаки возможного тотального бунта. В июле 2021 годы десятки тысяч кубинцев вышли на улицы с протестами против нехватки продуктов, дикой инфляции (за три года она лишь возросла и достигла 77 процентов в год) и теми же самыми веерными отключениями электричества.
Но в 2024 году масштаб протестов может быть намного больше. И, как говорит Рикардо Эрерро из Cuban Study Group, «если власти не включат рубильник в ближайшее время, это грозит массовым бегством кубинцев с острова».
Сейчас большую часть беглецов американская береговая охрана отлавливает в море и отправляет на родину. По некоей договоренности со Штатами кубинские власти обещают не преследовать их и не бросать в тюрьму из-за отсутствия патриотизма. Но тем, кто добирается до берега Флориды разрешено остаться в Америке. Кроме того, кубинцы используют и другие пути. Например, через Никарагуа. А потом до вожделенной Америки им предстоит проделать путь в тысячи километров, при том, что еще нужно заплатить немалую мзду так называемым «койотам»-контрабандистам, которые полностью контролируют этот маршрут.
Но кубинцы на острове оказались в таком отчаянном положении, что их же не могут напугать ни «койоты» в джунглях, ни акулы в море. За последние три года с острова эмигрировало около миллиона человек. Бегут все, кто может – в массовом порядке спортсмены и артисты, которые едут на гастроли, врачи, журналисты и даже ответственные работники Компартии, десятилетиями разоблачавшие происки империализма.
Но сейчас ввиду новой беды американские власти опасаются, что эмиграция с Кубы возрастет многократно. Только этого не хватало Америке накануне президентских выборов.
Куба стала олицетворения пресловутого «острова невезения». «Мы страна зомби и не знаем, куда идти, - говорит Джованни Фардалес 51-летний переводчик из Гаваны, оставшийся без работы. - Мы все находимся на борту «Титаника», который медленно тонет».
Недавно лондонская Financial Times опубликовала статью, в которой написала, что чиновники Китая озадачены и разочарованы нежеланием властей Кубы провести решительные рыночные реформы, несмотря на вопиющую ситуацию в экономике. В частном порядке, говорится в статье, китайские должностные лица давно призывают кубинское правительство перейти от вертикальной плановой экономики к более рыночной модели, как в Китае. То есть, иными словами, отказаться от модели казарменного социализма
Смешные эти китайские товарищи. На раннем этапе кубинской революции лозунгом страны был «Родина или смерть!». Позднее он был заменен на «Социализм или смерть!». Но кубинцы уже давно говорят, что социализм это и есть смерть, и никакого выбора между ними нет.