Страна-Титаник, которая идет ко дну

Полностью забытая всеми Куба снова в центре внимания мира. В минувшую пятницу в стране произошел массовый блэкаут, которого страна не знала с момента расторжения брака с многолетним благодетелем – Советским Союзом. Представить себе масштаб бедствия трудно, потому что очень мало людей на планете испытало подобное. Представим себе: вся не такая маленькая страна с ее 10 миллионным населением полностью погрузилась во тьму. Темные улицы, темные дома и лишь отдельные огоньки в больницах, да в фешенебельных отелях, где установлены генераторы.

«Мы ожидаем, что скоро проблема будет решена», - сказал во второй половине пятницы Ласаро Герра, ответственный за подачу электричества в Министерстве энергетики и шахт. Что-то начало выправляться, свет дали приблизительно пятой части жителей, но тут грянул второй сбой, и Куба вступила в выходные в полной тьме. Когда-то Фидель Кастро назвал электростанции страны «доисторическими». Но даже в годы неограниченной помощи СССР революционное руководство не позаботилось ни об их замене, ни даже о настоящем ремонте. Сейчас этим реликтам мира социализма 50 лет, их срок действия от 25 до 30 лет, а в течение последних 12-15 лет они вообще не получали никакого обслуживания. «Главная причина кризиса — структурная проблема, - говорит Хорхе Пиньон, эксперт университета Техаса в Остине, кубинец по происхождению. — Все генерирующие мощности пришли в полный упадок, а их пытались ремонтировать с помощью пластырей». Вторая причина — катастрофическая нехватка нефти. Сама Куба производит около 40 тысяч баррелей не очень хорошего качества нефти, а ей требуется ежедневно до 120 тысяч баррелей ежедневно. После прекращения поставок из России все потребности страны обеспечивал ее ближайший друг и союзник Уго Чавес. В его годы правления Венесуэла поставляла Кубе около 130 тысяч баррелей в день. Но после прихода к власти Николаса Мадуро и стремительной деградации экономики этой латиноамериканской страны объемы поставляемой на Кубу нефти сокращались и сейчас упали до 25-30 тысяч баррелей в день.

Почти полумиллиона баррелей правительство Мадуро ежедневно отправляет в Китай в виде погашения миллиардных кредитов, и ни о каком снижении этого количества речь не идет, иначе Пекин обидится и вообще перекроет венесуэльцам кислород. На помощь Кубе не спешат ни Мексика, ни Россия. В Мексике добыча нефти упала до уровня 45-летней давности. «Россия также крайне ограничена в ресурсах и Кубе просто не к кому обратиться», - говорит Максимилиан Хесс, эксперт Foreign Policy Research Institute. Впрочем, как к некому? На помощь стране приходят Соединенные Штаты. Куба в течение шести десятилетий обвиняла Америку в торгово-экономической блокаде против нее, объясняя этим абсолютно все свои провалы. Но вот примеры такой «блокады». По данным Джона Кавулича из нью-йоркского Американо-кубинского торгово-экономического совета, США в этом году поставили Кубе 200 тысяч генераторов и более 1 миллиона кондиционеров, которые не дадут умереть пациентам госпиталей и охладят тела иностранных туристов в отелях. Америкой, конечно, руководит не столько благотворительность, сколько прагматичные интересы. Сейчас в Вашингтоне внимательно наблюдают за развитием ситуации на Кубе и отслеживают признаки возможного тотального бунта. В июле 2021 годы десятки тысяч кубинцев вышли на улицы с протестами против нехватки продуктов, дикой инфляции (за три года она лишь возросла и достигла 77 процентов в год) и теми же самыми веерными отключениями электричества. Но в 2024 году масштаб протестов может быть намного больше. И, как говорит Рикардо Эрерро из Cuban Study Group, «если власти не включат рубильник в ближайшее время, это грозит массовым бегством кубинцев с острова».

Сейчас большую часть беглецов американская береговая охрана отлавливает в море и отправляет на родину. По некоей договоренности со Штатами кубинские власти обещают не преследовать их и не бросать в тюрьму из-за отсутствия патриотизма. Но тем, кто добирается до берега Флориды разрешено остаться в Америке. Кроме того, кубинцы используют и другие пути. Например, через Никарагуа. А потом до вожделенной Америки им предстоит проделать путь в тысячи километров, при том, что еще нужно заплатить немалую мзду так называемым «койотам»-контрабандистам, которые полностью контролируют этот маршрут. Но кубинцы на острове оказались в таком отчаянном положении, что их же не могут напугать ни «койоты» в джунглях, ни акулы в море. За последние три года с острова эмигрировало около миллиона человек. Бегут все, кто может – в массовом порядке спортсмены и артисты, которые едут на гастроли, врачи, журналисты и даже ответственные работники Компартии, десятилетиями разоблачавшие происки империализма. Но сейчас ввиду новой беды американские власти опасаются, что эмиграция с Кубы возрастет многократно. Только этого не хватало Америке накануне президентских выборов.