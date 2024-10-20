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Вся Гагаузия проголосовала против Евросоюза

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В Гагаузской автономии в составе Молдавии 94,84% избирателей проголосовало против интеграции республики в ЕС, свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 100% протоколов в регионе.

За вступление в ЕС в автономии высказались 5,16%.

На общенациональном уровне после подсчета 93,78% голосов против вступления в ЕС высказались 52,64% граждан, а 47,39% поддержали этот шаг.

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