Приднестровье проголосовало против Евросоюза

В так называемой Приднестровской Молдавской Республике 62.6% избирателей проголосовало против интеграции республики в ЕС, свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 100% протоколов в регионе.

На общенациональном уровне после подсчета 93,78% голосов против вступления в ЕС высказались 52,64% граждан, а 47,39% поддержали этот шаг.