Фетхуллах Гюлен умер

Корреспондент газеты Hürriyet в Анкаре в прямом эфире CNN TÜRK подтвердил данную новость.

Скончался глава признанной в Турции террористической организации FETÖ, обвиняемый в попытке госпереворота 2016 года, проживавший в США проповедник Фетхуллах Гюлен.

По его словам, в последнее время здоровье Гюлена ухудшилось: «Помимо почечной недостаточности и диабета, у него также была деменция».

AHaber передает, что Фетхуллах Гюлен скончался вчера вечером в больнице, куда его госпитализировали.

Информацию о смерти 83-летнего Гюлена подтвердил также его племянник Эбуссеме Гюлен, передает CNN Turk

Власти Турции обвиняют Гюлена в подготовке государственного переворота в июле 2016 года. В результате двухдневного противостояния тогда погибли более 250 человек, 2,2 тыс. получили ранения. В Анкаре неоднократно требовали от США выдачи Гюлена.