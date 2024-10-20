Новый пакет военной помощи от США для Украины
Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе своего визита в Киев объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 400 млн долларов, сообщают украинские СМИ.
Остин сделал объявление о новом пакете помощи во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать эту поддержку Украины. Сегодня я хочу объявить выделение президентского пакета помощи на 400 млн долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины», – отметил Остин.
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Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщило Reuters.
По данным агентства, цель визита главы Пентагона - продемонстрировать поддержку Украины в преддверии выборов в США.
CNN передает, что Остин встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить «потребности Украины в оружии».