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Новый пакет военной помощи от США для Украины

обновлено 16:35
16:35 2072

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе своего визита в Киев объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 400 млн долларов, сообщают украинские СМИ.

Остин сделал объявление о новом пакете помощи во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Под руководством Джо Байдена США продолжают наращивать эту поддержку Украины. Сегодня я хочу объявить выделение президентского пакета помощи на 400 млн долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины», – отметил Остин.

* * * 09:54

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщило Reuters.

По данным агентства, цель визита главы Пентагона - продемонстрировать поддержку Украины в преддверии выборов в США.

CNN передает, что Остин встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить «потребности Украины в оружии».

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