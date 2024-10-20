Виновного в ударе по торговому центру в Украине забили насмерть молотком

По данным украинской разведки, он причастен к ракетным ударам по торговому центру «Амстор» в Кременчуге летом 2022 года, когда погибли 22 человека, и по дому в Днепре в январе 2023 года, когда погибли 46 человек.

ГУР намекает, что его убили молотком и публикует кадры тела с окровавленной головой. Его лица не видно.

В России смерти пилота не подтверждали.