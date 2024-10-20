Южная Корея требует разъяснений от России

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева из-за сведений о присутствии военных КНДР в России, сообщает МИД Южной Кореи.

18 октября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание по вопросам безопасности, где был затронут вопрос недавнего перемещения северокорейских войск в Россию.

Ранее разведка Южной Кореи объявила, что КНДР отправила в Россию первую партию солдат, которые, вероятно, отправятся на войну с Украиной, а офицеры-ракетчики уже находятся на войне.

Южнокорейское агентство Yonhap после этой встречи сообщило, что, по данным разведки, Северная Корея решила отправить на войну с Украиной 12 тысяч военных.