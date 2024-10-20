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Камала Харрис об убийстве лидера ХАМАС

10:42 384

Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис утверждает, что убийство главы политбюро радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара облегчит достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа.

«Во-первых, это будет трудно, это будет сложно. Но мы должны прекратить эту войну. Мы должны вызволить заложников», - сказала Харрис в интервью телеканалу MSNBC. «Мы направляем госсекретаря Тони Блинкена на следующей неделе [в регион] для встречи со сторонами, - сообщила она. - И смерть Синвара, как я считаю, убрала препятствие на пути к этому».

Согласно оценке, приведенной в статье, которая была опубликована в газете The Washington Post 17 октября, убийство Синвара может «создать новые препятствия» для достижения договоренности о прекращении огня. «Основные из них состоят в том, найдется ли новый руководитель ХАМАС, который будет готов и сможет достичь договоренности о прекращении огня, а также воспользуется ли [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху этой возможностью для снижения интенсивности военных действий или решит удвоить усилия для достижения более масштабной победы в Газе», - уточняется в материале.

Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что Синвар был устранен в ходе операции израильских военных на юге сектора Газа 16 октября.

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