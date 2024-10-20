Почему в Молдове все перевернулось за ночь?

Референдум по вступлению Республики Молдовы в Европейский союз 20 октября едва не закончился провалом главного концепта действующей власти и отказом населения страны от евроинтеграции. Лишь в самом финале подсчета голосов, когда очередь дошла до протоколов из-за границы, европейский вектор отвоевал недостающие проценты.

В минувшее воскресенье одновременно с выборами президента в Молдове проходил референдум по внесению изменений в Конституцию, которые должны закрепить евроинтеграционные намерения государства и их необратимость в положениях основного закона. На проведении плебисцита в таком формате настояла правящая партия и президент Майя Санду – она лично призывала избирателей отправляться на участки и голосовать за вступление в Евросоюз. В соответствии с законодательством Молдовы референдум признают состоявшимся, если к урнам пришли более трети граждан, а для победы необходимо простое большинство, то есть 50% плюс один голос. Проводить вновь референдум по тому же вопросу закон позволяет только через полгода. Уже во второй половине дня выборов, когда явка превысила 35%, стало очевидно, что референдум состоялся. Однако уже в первые часы подсчета голосов его организаторов ждал сюрприз: больше половины жителей Молдовы проголосовали против вступления в Евросоюз. Данные обработки протоколов с избирательных участков публиковала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в режиме онлайн.

Так, до полуночи соотношение составляло 56% к 43% в пользу противников евроинтеграции после обработки 14% протоколов. Через час, когда в ЦИК обработали 70% протоколов, это соотношение изменилось незначительно – 55,31% к 44,69%, что могло бы позволить сделать вывод о провале референдума и европейской доктрины. Около часа ночи действующий президент Майя Санду созвала брифинг для прессы, где выступила с коротким заявлением об атаке некой преступной группы, которая фальсифицировала голосование. Ориентируясь на предшествующие выступления глав полиции и спецслужб Молдовы, речь, вероятнее всего, шла об избирательном блоке и других сторонников беглого политика и миллионера Илана Шора. «У нас есть доказательства и свидетельства того, что целью преступной группы была покупка 300 тысяч голосов. Масштабы мошенничества беспрецедентны», - сказала Санду и немедленно покинула зал, где собрались представители СМИ.

После двух часов ночи и обработки более 90% протоколов разрыв все еще превышал 5%. К концу подведения итогов голосования на территории Молдовы, где результаты Кишинева были подсчитаны в числе последних, и к началу обработки протоколов с избирательных участков за границей, цифры выглядели следующим образом: обработано 96% протоколов, «да» ответили 48,20% избирателей, «нет» – 51,80%. За пределами Молдовы был открыт 231 участок в 37 странах, причем в Израиле, Украине и России их открыли меньше из соображений безопасности. Таким образом, в Москве работали всего два участка, и хотя там весь день стояли очереди, на фактический итог голосование на них не смогло бы радикально повлиять на общую картину. Всего число голосов из-за рубежа оценивается примерно в 300 тысяч, и львиная доля выходцев из Молдовы проживает в странах Европы. Соответственно, их предпочтения, конечно, в большей мере сориентированы на евроинтеграцию. Утром в понедельник, согласно официальным данным ЦИК, после обработки 98,51% протоколов чаша весов склонилась в пользу вступления в ЕС и внесения изменений в Конституцию – 50,12%. Против выступило 49,88% избирателей.