USD 1.7000
EUR 1.8462
RUB 0.0178
Подписаться на уведомления
Молдова отказалась от Евросоюза. Санду не смогла победить. Будет второй тур
Новость дня
Молдова отказалась от Евросоюза. Санду не смогла победить. Будет второй тур

Почему в Молдове все перевернулось за ночь?

наша корреспонденция
Анна Жданова, специально для haqqin.az, Кишинев
11:16 3955

Референдум по вступлению Республики Молдовы в Европейский союз 20 октября едва не закончился провалом главного концепта действующей власти и отказом населения страны от евроинтеграции. Лишь в самом финале подсчета голосов, когда очередь дошла до протоколов из-за границы, европейский вектор отвоевал недостающие проценты.

Когда казалось, что евроинтеграции можно сказать «прощай», все внезапно повернулось на 180 градусов

В минувшее воскресенье одновременно с выборами президента в Молдове проходил референдум по внесению изменений в Конституцию, которые должны закрепить евроинтеграционные намерения государства и их необратимость в положениях основного закона. На проведении плебисцита в таком формате настояла правящая партия и президент Майя Санду – она лично призывала избирателей отправляться на участки и голосовать за вступление в Евросоюз.

В соответствии с законодательством Молдовы референдум признают состоявшимся, если к урнам пришли более трети граждан, а для победы необходимо простое большинство, то есть 50% плюс один голос. Проводить вновь референдум по тому же вопросу закон позволяет только через полгода.

Уже во второй половине дня выборов, когда явка превысила 35%, стало очевидно, что референдум состоялся. Однако уже в первые часы подсчета голосов его организаторов ждал сюрприз: больше половины жителей Молдовы проголосовали против вступления в Евросоюз. Данные обработки протоколов с избирательных участков публиковала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в режиме онлайн.

Так, до полуночи соотношение составляло 56% к 43% в пользу противников евроинтеграции после обработки 14% протоколов. Через час, когда в ЦИК обработали 70% протоколов, это соотношение изменилось незначительно – 55,31% к 44,69%, что могло бы позволить сделать вывод о провале референдума и европейской доктрины.

Около часа ночи действующий президент Майя Санду созвала брифинг для прессы, где выступила с коротким заявлением об атаке некой преступной группы, которая фальсифицировала голосование. Ориентируясь на предшествующие выступления глав полиции и спецслужб Молдовы, речь, вероятнее всего, шла об избирательном блоке и других сторонников беглого политика и миллионера Илана Шора.

«У нас есть доказательства и свидетельства того, что целью преступной группы была покупка 300 тысяч голосов. Масштабы мошенничества беспрецедентны», - сказала Санду и немедленно покинула зал, где собрались представители СМИ.

Президент Молдовы заявила о покупке 300 тысяч голосов

После двух часов ночи и обработки более 90% протоколов разрыв все еще превышал 5%. К концу подведения итогов голосования на территории Молдовы, где результаты Кишинева были подсчитаны в числе последних, и к началу обработки протоколов с избирательных участков за границей, цифры выглядели следующим образом: обработано 96% протоколов, «да» ответили 48,20% избирателей, «нет» – 51,80%.

За пределами Молдовы был открыт 231 участок в 37 странах, причем в Израиле, Украине и России их открыли меньше из соображений безопасности. Таким образом, в Москве работали всего два участка, и хотя там весь день стояли очереди, на фактический итог голосование на них не смогло бы радикально повлиять на общую картину.

Всего число голосов из-за рубежа оценивается примерно в 300 тысяч, и львиная доля выходцев из Молдовы проживает в странах Европы. Соответственно, их предпочтения, конечно, в большей мере сориентированы на евроинтеграцию. Утром в понедельник, согласно официальным данным ЦИК, после обработки 98,51% протоколов чаша весов склонилась в пользу вступления в ЕС и внесения изменений в Конституцию – 50,12%. Против выступило 49,88% избирателей.

Молдаван, живущих в Европе, мороженым за 20 копеек не привлечешь

Помимо того, что результат говорит о сохраняющемся на протяжении десятилетий расколе молдавского общества относительно вектора внешней политики, такие показатели все равно позволяют считать референдум выигранным сторонниками евровектора. Теперь, если в ближайшие дни не произойдет внезапных коллизий с раскрытием фальсификаций или аннулированием голосования на каких-либо избирательных участках, в Молдове произойдет изменение конституции, где будет закреплена необратимость движения в Евросоюз.

При этом голосование может быть оспорено. После ночного выступления Майи Санду о попытках подкупа избирателей противниками западного вектора представители правящей партии поддержали ее заявления о возможных нарушениях. Однако со стороны оппозиции уже звучат обвинения правящей власти в фальсификации результатов.

Григорян уверен в Баку
Григорян уверен в Баку
12:09 1726
У Алиева спецпомощник президента США
У Алиева спецпомощник президента США фото
11:25 2271
Молдова решила: вперед в Евросоюз!
Молдова решила: вперед в Евросоюз! обновлено 11:58
11:58 10765
Молдаване проголосовали за тепло и Путина
Молдаване проголосовали за тепло и Путина по горячим следам; все еще актуально
00:03 8465
Есть ли жизнь после смерти?
Есть ли жизнь после смерти? слово публицисту
20 октября 2024, 18:26 8867
Страна-Титаник, которая идет ко дну
Страна-Титаник, которая идет ко дну с миру по нитке – голому рубашка
03:32 9624
Путин и Пезешкиан выжидают ради большей помпезности. Или все не так просто?
Путин и Пезешкиан выжидают ради большей помпезности. Или все не так просто? горячая тема
20 октября 2024, 15:29 4957
Масштабная бомбардировка Бейрута
Масштабная бомбардировка Бейрута новые видео; обновлено 01:44
01:44 7437
Единая валюта БРИКС умерла не родившись
Единая валюта БРИКС умерла не родившись наш комментарий
20 октября 2024, 13:09 8809
Осталось выбрать время: Израиль определился с ответом Ирану
Осталось выбрать время: Израиль определился с ответом Ирану обновлено 22:10
20 октября 2024, 22:10 7569
Попытка покушения на Нетаньяху: подробности
Попытка покушения на Нетаньяху: подробности
20 октября 2024, 21:53 4704

ЭТО ВАЖНО

Григорян уверен в Баку
Григорян уверен в Баку
12:09 1726
У Алиева спецпомощник президента США
У Алиева спецпомощник президента США фото
11:25 2271
Молдова решила: вперед в Евросоюз!
Молдова решила: вперед в Евросоюз! обновлено 11:58
11:58 10765
Молдаване проголосовали за тепло и Путина
Молдаване проголосовали за тепло и Путина по горячим следам; все еще актуально
00:03 8465
Есть ли жизнь после смерти?
Есть ли жизнь после смерти? слово публицисту
20 октября 2024, 18:26 8867
Страна-Титаник, которая идет ко дну
Страна-Титаник, которая идет ко дну с миру по нитке – голому рубашка
03:32 9624
Путин и Пезешкиан выжидают ради большей помпезности. Или все не так просто?
Путин и Пезешкиан выжидают ради большей помпезности. Или все не так просто? горячая тема
20 октября 2024, 15:29 4957
Масштабная бомбардировка Бейрута
Масштабная бомбардировка Бейрута новые видео; обновлено 01:44
01:44 7437
Единая валюта БРИКС умерла не родившись
Единая валюта БРИКС умерла не родившись наш комментарий
20 октября 2024, 13:09 8809
Осталось выбрать время: Израиль определился с ответом Ирану
Осталось выбрать время: Израиль определился с ответом Ирану обновлено 22:10
20 октября 2024, 22:10 7569
Попытка покушения на Нетаньяху: подробности
Попытка покушения на Нетаньяху: подробности
20 октября 2024, 21:53 4704
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться