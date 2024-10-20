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Северокорейских братьев бросят в «мясные штурмы»

11:38 1407

18 военнослужащих Северной Кореи, предпринявших попытку побега с позиций в Курской области, были задержаны россиянами в Комарчинском районе Брянской области. Теперь их могут задействовать в штурмовых действиях против ВСУ, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах.

Отмечается, что около 40 военных инструкторов из Северной Кореи вместе с полсотней российских военных находились на позициях в лесу в районе Колячек Хомутовского района Курской области.

Установлено, что северокорейцы осуществляли обучение военнослужащих ВС РФ по использованию воздушных шаров в военных целях. В то же время россияне обучали представителей Северной Кореи ведению современного пехотного боя с использованием опыта войны в Украине.

После окончания курса обучения военнослужащие Северной Кореи были оставлены в лесном массиве в районе Колячек Хомутовского района на несколько дней без продуктов питания и без указаний дальнейших планов и намерений. 14 октября часть северокорейцев решили самовольно покинуть позиции с целью поиска командования ВС РФ.

Через двое суток, 16 октября, исчезнувшие с позиций военнослужащие были найдены и задержаны российскими военными. Расстояние от места побега составляло около 60 километров.

Как сообщают источники, все 40 военнослужащих КНДР, которые находились на позициях в Хомутовском районе, перемещены в Льговский район Курской области для дальнейшего задействования в штурмовых действиях в Курской области.

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