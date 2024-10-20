Григорян уверен в Баку

Председатель армянской комиссии по делимитации границ с Арменией Мгер Григорян выразил уверенность в том, что Азербайджан ратифицирует регламент комиссий по делимитации границ.

«Процесс идет синхронно, я просто не знаю, на какой стадии находится этот процесс в Азербайджане. В момент подписания логика предполагает, что он будет синхронным. У меня нет опасений, что документ не будет ратифицирован в Азербайджане», - заявил Григорян.

Он добавил, что трехсторонняя комиссия между Арменией, Азербайджаном и Россией по разблокированию коммуникаций не собирается из-за отсутствия консенсуса по некоторым вопросам.