USD 1.7000
EUR 1.8462
RUB 0.0178
Подписаться на уведомления
Молдова отказалась от Евросоюза. Санду не смогла победить. Будет второй тур
Новость дня
Молдова отказалась от Евросоюза. Санду не смогла победить. Будет второй тур

Григорян уверен в Баку

12:09 1736

Председатель армянской комиссии по делимитации границ с Арменией Мгер Григорян выразил уверенность в том, что Азербайджан ратифицирует регламент комиссий по делимитации границ.

«Процесс идет синхронно, я просто не знаю, на какой стадии находится этот процесс в Азербайджане. В момент подписания логика предполагает, что он будет синхронным. У меня нет опасений, что документ не будет ратифицирован в Азербайджане», - заявил Григорян.

Он добавил, что трехсторонняя комиссия между Арменией, Азербайджаном и Россией по разблокированию коммуникаций не собирается из-за отсутствия консенсуса по некоторым вопросам.

Григорян уверен в Баку
Григорян уверен в Баку
12:09 1737
У Алиева спецпомощник президента США
У Алиева спецпомощник президента США фото
11:25 2279
Молдова решила: вперед в Евросоюз!
Молдова решила: вперед в Евросоюз! обновлено 11:58
11:58 10771
Молдаване проголосовали за тепло и Путина
Молдаване проголосовали за тепло и Путина по горячим следам; все еще актуально
00:03 8466
Есть ли жизнь после смерти?
Есть ли жизнь после смерти? слово публицисту
20 октября 2024, 18:26 8867
Страна-Титаник, которая идет ко дну
Страна-Титаник, которая идет ко дну с миру по нитке – голому рубашка
03:32 9626
Путин и Пезешкиан выжидают ради большей помпезности. Или все не так просто?
Путин и Пезешкиан выжидают ради большей помпезности. Или все не так просто? горячая тема
20 октября 2024, 15:29 4958
Масштабная бомбардировка Бейрута
Масштабная бомбардировка Бейрута новые видео; обновлено 01:44
01:44 7438
Единая валюта БРИКС умерла не родившись
Единая валюта БРИКС умерла не родившись наш комментарий
20 октября 2024, 13:09 8810
Осталось выбрать время: Израиль определился с ответом Ирану
Осталось выбрать время: Израиль определился с ответом Ирану обновлено 22:10
20 октября 2024, 22:10 7569
Попытка покушения на Нетаньяху: подробности
Попытка покушения на Нетаньяху: подробности
20 октября 2024, 21:53 4704

ЭТО ВАЖНО

Григорян уверен в Баку
Григорян уверен в Баку
12:09 1737
У Алиева спецпомощник президента США
У Алиева спецпомощник президента США фото
11:25 2279
Молдова решила: вперед в Евросоюз!
Молдова решила: вперед в Евросоюз! обновлено 11:58
11:58 10771
Молдаване проголосовали за тепло и Путина
Молдаване проголосовали за тепло и Путина по горячим следам; все еще актуально
00:03 8466
Есть ли жизнь после смерти?
Есть ли жизнь после смерти? слово публицисту
20 октября 2024, 18:26 8867
Страна-Титаник, которая идет ко дну
Страна-Титаник, которая идет ко дну с миру по нитке – голому рубашка
03:32 9626
Путин и Пезешкиан выжидают ради большей помпезности. Или все не так просто?
Путин и Пезешкиан выжидают ради большей помпезности. Или все не так просто? горячая тема
20 октября 2024, 15:29 4958
Масштабная бомбардировка Бейрута
Масштабная бомбардировка Бейрута новые видео; обновлено 01:44
01:44 7438
Единая валюта БРИКС умерла не родившись
Единая валюта БРИКС умерла не родившись наш комментарий
20 октября 2024, 13:09 8810
Осталось выбрать время: Израиль определился с ответом Ирану
Осталось выбрать время: Израиль определился с ответом Ирану обновлено 22:10
20 октября 2024, 22:10 7569
Попытка покушения на Нетаньяху: подробности
Попытка покушения на Нетаньяху: подробности
20 октября 2024, 21:53 4704
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться