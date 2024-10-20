ABB Biz облегчает работу предпринимателей!

Приложение ABB Biz предоставляет простой и интуитивно понятный интерфейс, который охватывает все повседневные банковские операции малых бизнесов. Оно включает в себя полностью цифровое кредитование, разнообразные платежные инструменты и даже решения Beyond banking, которые делают управление бизнесом еще удобнее и эффективнее.

Банк ABB презентовал видео о приложении ABB Biz, разработанном для малых предпринимателей. В видео показано, как ABB Biz помогает автоматизировать бизнес-процессы, освобождая предпринимателей от рутинных задач, и предлагает широкий спектр возможностей для удобного ведения бизнеса.

Индивидуальные предприниматели могут с помощью приложения ABB Biz зарегистрироваться, открыть счет, оформить дебетовую карту и получить кредит на выгодных условиях, без предоставления залога и поручителей, с полностью цифровым процессом от начала до конца.

ABB Biz также предоставляет малым предпринимателям возможность использовать мобильный POS-терминал без необходимости внесения депозита, что особенно актуально для их бизнеса. Кроме того, пользователи могут создавать QR-коды для удобной оплаты и принимать платежи, просто делясь кодом с другими.

С помощью функции E-Mühasibim пользователи могут быстро составлять упрощенную налоговую декларацию и легко оплачивать автоматически рассчитанную сумму налога прямо через приложение.

С помощью ABB Biz предприниматели могут осуществлять переводы между своими счетами, а также внутрибанковские и межбанковские переводы по стране, оплачивать налоги, коммунальные и телекоммуникационные услуги. Кроме того, через приложение можно легко связаться с персональным клиентским менеджером.

Предприниматели, уже использующие ABB Business, могут перейти на ABB Biz и воспользоваться его дополнительными возможностями.

Посмотреть новое видео об ABB Biz можно по ссылке.

Приложение доступно для скачивания: для iOS – по этой ссылке, для Android – по этой.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.