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Навальная метит в президенты

12:21 817

Юлия Навальная рассказала о намерении однажды стать кандидатом в президенты России. Вместе с тем, по словам вдовы оппозиционера Алексея Навального, при нынешнем российском руководстве ее возвращение в Москву «невозможно».

В интервью BBC Навальная заявила, что хочет «в ответ поддержать» тех людей, которые ее поддерживают. Она добавила, что многие сторонники Навального вынужденно уехали из России, но миллионы остались и «живут в условиях сильного давления и репрессий».

«Моя цель — приблизить и сделать возможными перемены в стране. Если я вернусь в Россию, я пойду на выборы кандидатом в президенты», — сказала Навальная.

Вместе с тем она напомнила, что не смогла приехать в Россию на похороны мужа, опасаясь ареста. Против Навальной возбуждено уголовное дело по обвинению в участии в экстремистской организации, под которым подразумевается основанный ее мужем Фонд борьбы с коррупцией.

По словам Навальной, российская оппозиция «находится в трудной ситуации», многие «в изгнании, многие в депрессии, они разочарованы», но не она сама.

«Несмотря на все ужасные события, произошедшие в моей жизни, я верю, что когда-нибудь все должно измениться, рано или поздно», — сказала она.

Говоря о муже, Навальная отметила, что он «всегда был оптимистом» — все годы, что она его знала. «Я думаю, секрет в том, что он верил во все, что делал, и был убежден, что он сильнее всех (своих врагов) <…>. Это была его суперспособность — смеяться над всеми этими людьми и быть сильнее даже в тюрьме», — добавила Навальная.

Отвечая на вопрос о решении мужа вернуться в Россию в 2021 году, Навальная отметила, что это было «трудное решение», однако «дискуссии» по этому поводу не было. «Правильного ответа» на вопрос о том, стоило ли возвращаться в Россию, нет, полагает Навальная. По ее словам, «ничто не стоит человеческой жизни», однако они с мужем «не могли прожить свою жизнь иначе».

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