Банк Республика и EBRD подписали крупное кредитное соглашение для поддержки зеленой экономики в Азербайджане

Банк Республика, один из крупнейших коммерческих банков страны, и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) подписали крупное кредитное соглашение для финансирования проектов, направленных на поддержку зеленой экономики в Азербайджане.

Кредит был предоставлен при сотрудничестве с Европейским союзом в рамках Программы повышения конкурентоспособности и инклюзии малого и среднего бизнеса в странах Восточного партнерства. Согласно договору, международный финансовый институт выделит Банку синтетический кредит в азербайджанских манатах (AZN) на сумму в 7,5 миллиона долларов США сроком на 3 года.

Кредитные средства будут направлены на поддержку малых и средних предприятий (МСП), которые внедряют экологически чистые технологии и методы производства. Это проекты по повышению энергоэффективности, использованию возобновляемых источников энергии, минимизации отходов и снижению углеродного следа.