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Банк Республика и EBRD подписали крупное кредитное соглашение для поддержки зеленой экономики в Азербайджане

12:29 223

Банк Республика, один из крупнейших коммерческих банков страны, и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) подписали крупное кредитное соглашение для финансирования проектов, направленных на поддержку зеленой экономики в Азербайджане.  

Кредит был предоставлен при сотрудничестве с Европейским союзом в рамках Программы повышения конкурентоспособности и инклюзии малого и среднего бизнеса в странах Восточного партнерства. Согласно договору, международный финансовый институт выделит Банку синтетический кредит в азербайджанских манатах (AZN) на сумму в 7,5 миллиона долларов США сроком на 3 года.

Кредитные средства будут направлены на поддержку малых и средних предприятий (МСП), которые внедряют экологически чистые технологии и методы производства. Это проекты по повышению энергоэффективности, использованию возобновляемых источников энергии, минимизации отходов и снижению углеродного следа.

Целью данного сотрудничества является поддержка устойчивого развития и содействие переходу к зеленой экономике в Азербайджане. Кредит послужит важным источником для реализации экологических проектов, улучшения бизнес-инфраструктуры и стимулирования предприятий, ориентированных на экологически ответственные решения.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebookinstagramlinkedintelegram или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.

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