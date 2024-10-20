Банк Республика и EBRD подписали крупное кредитное соглашение для поддержки зеленой экономики в Азербайджане
Банк Республика, один из крупнейших коммерческих банков страны, и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) подписали крупное кредитное соглашение для финансирования проектов, направленных на поддержку зеленой экономики в Азербайджане.
Кредит был предоставлен при сотрудничестве с Европейским союзом в рамках Программы повышения конкурентоспособности и инклюзии малого и среднего бизнеса в странах Восточного партнерства. Согласно договору, международный финансовый институт выделит Банку синтетический кредит в азербайджанских манатах (AZN) на сумму в 7,5 миллиона долларов США сроком на 3 года.
Кредитные средства будут направлены на поддержку малых и средних предприятий (МСП), которые внедряют экологически чистые технологии и методы производства. Это проекты по повышению энергоэффективности, использованию возобновляемых источников энергии, минимизации отходов и снижению углеродного следа.
Целью данного сотрудничества является поддержка устойчивого развития и содействие переходу к зеленой экономике в Азербайджане. Кредит послужит важным источником для реализации экологических проектов, улучшения бизнес-инфраструктуры и стимулирования предприятий, ориентированных на экологически ответственные решения.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.