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От PMD Hospitality к TABIA Group: «Трансформации опыта гостеприимства»

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12:39 182

18 октября 2024 года TABIA Group торжественно отметила долгожданный официальный запуск, тем самым объявив о превращении PMD Hospitality в бренд, который стремится переопределить будущее гостеприимства. Новый бренд нацелен на формирование новых стандартов и пересмотр опыта в сфере гостеприимства. На мероприятии присутствовали лидеры отрасли, представители СМИ и почетные гости, которые ознакомились с новой брендинговой идентичностью TABIA, вдохновляющей миссией, видением и стратегическими целями.

Этот ребрендинг рассматривается как начало нового и захватывающего этапа для TABIA Group. Широкий портфель бренда включает в себя оздоровительные отели, курорты и городские отели, предлагая исключительный опыт гостеприимства.

Генеральный директор TABIA Group Уйгар Кочаш подчеркнул важность этой трансформации, отметив: "Ребрендинг TABIA Group является важной вехой в истории компании. Это обновление отражает нашу страсть к гостеприимству и постоянное внимание к созданию среды, в которой здоровье становится основой каждого опыта. Наша миссия заключается в том, чтобы превосходить ожидания, предлагая персонализированные оздоровительные и досуговые опыты, а наше видение — сделать TABIA лидером как на местном, так и на международном уровне".

Основная цель видения TABIA Group заключается в сочетании уникальных культурных практик с современными концепциями комфорта и здоровья, чтобы создать новые стандарты в индустрии гостеприимства. Главная задача бренда — продвигать Азербайджанские традиции гостеприимства на глобальном уровне и быть признанным примером превосходства в сфере туризма.

Участники мероприятия также познакомились с новыми проектами TABIA Group, такими как Hilton Garden Inn Baku, Ağdam City Hotel и The Central Point Hotel Baku, а также с YENEE, предлагающим трансформационный опыт в области здоровья. Этот новый продукт объединяет современные медицинские методологии с персонализированными программами питания и специализированными процедурами, акцентируя внимание на физическом, психологическом и эмоциональном здоровье клиентов.

Кроме того, TABIA Group представила своим гостям обновленный, удобный и современно оформленный веб-сайт. Этот сайт предоставляет возможность легко получать информацию об оздоровительных, городских и курортных отелях, а также удобно бронировать номера. На мероприятии также был представлен впечатляющий рекламный ролик, визуально демонстрирующий гостеприимное видение TABIA и его уникальные предложения.

Для получения более подробной информации о TABIA Group и ее будущих проектах посетите сайт https://tabia.az/ru.

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