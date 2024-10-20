Кремль о выборах в Молдове
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Темпы прироста голосов в пользу действующего президента Майи Санду и евроинтеграции на выборах и референдуме «трудно объяснимы», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, оппозиция была лишена возможности участвовать в выборах, но даже «в условиях несвободной избирательной кампании» видно, что многие жители не сторонники Майи Санду.
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