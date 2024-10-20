USD 1.7000
EUR 1.8462
RUB 0.0178
Подписаться на уведомления
Молдова отказалась от Евросоюза. Санду не смогла победить. Будет второй тур
Новость дня
Молдова отказалась от Евросоюза. Санду не смогла победить. Будет второй тур

Байден призвал Алиева до конца года заключить мир с Арменией

обновлено 14:12
14:12 3230

Президент США Джо Байден направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

В письме говорится: «Уважаемый господин Президент, я рад видеть, что Ваша страна и Армения добились устойчивого прогресса в заключении мирного соглашения, которое нормализует отношения между вашими странами. Хочу заверить Вас, что Соединенные Штаты готовы поддержать прочный и достойный мир между Азербайджаном и Арменией, который окончательно положит конец многовековому конфликту.

Наряду с обеспечением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, мирное соглашение преобразит весь регион, открыв путь к расширению торговли, инвестиций и связей между Европой и Центральной Азией. Сейчас, когда внимание всего мира приковано к Баку в связи с COP29, у Вас есть уникальная возможность продемонстрировать свою приверженность миру перед глобальной общественностью. Как Вы знаете, доработка оставшихся пунктов мирного соглашения потребует творческого подхода и компромисса со всех сторон. Но я уверен, что Вы не преминете воспользоваться этой возможностью, и призываю Вас завершить работу над соглашением в этом году.

Хочу Вас заверить, что я поддерживаю это дело. Моя администрация готова предпринять смелые инициативы, которые помогут проложить путь к миру. Я попросил своего старшего директора по Европе Майкла Карпентера проинформировать Вас о некоторых шагах, которые мы готовы предпринять, а также получить Ваше мнение касательно дискуссий с Арменией. Надеюсь, что Вы воспользуетесь этой возможностью, чтобы проложить новый курс для региона, основанный на совместном процветании и стремлении к общему благу».

Жители села Джими проходят семь кругов ада
Жители села Джими проходят семь кругов ада видео
14:27 750
46 военных баз Ирана на прицеле: кто и зачем слил секретный план Израиля...
46 военных баз Ирана на прицеле: кто и зачем слил секретный план Израиля... наш обзор
13:25 2434
Почему в Молдове все перевернулось за ночь?
Почему в Молдове все перевернулось за ночь? наша корреспонденция
11:16 6469
Страна-Титаник, которая идет ко дну
Страна-Титаник, которая идет ко дну с миру по нитке – голому рубашка; все еще актуально
03:32 10573
В Израиле крупный скандал: Силовики проморгали резню 7 октября
В Израиле крупный скандал: Силовики проморгали резню 7 октября
12:41 1676
Григорян уверен в Баку
Григорян уверен в Баку
12:09 4000
У Алиева спецпомощник президента США
У Алиева спецпомощник президента США новость дополнена; фото
13:26 4113
Молдова решила: вперед в Евросоюз!
Молдова решила: вперед в Евросоюз! обновлено 11:58
11:58 12894
Молдаване проголосовали за тепло и Путина
Молдаване проголосовали за тепло и Путина по горячим следам; все еще актуально
00:03 8820
Есть ли жизнь после смерти?
Есть ли жизнь после смерти? слово публицисту
20 октября 2024, 18:26 9232
Путин и Пезешкиан выжидают ради большей помпезности. Или все не так просто?
Путин и Пезешкиан выжидают ради большей помпезности. Или все не так просто? горячая тема
20 октября 2024, 15:29 5113

ЭТО ВАЖНО

Жители села Джими проходят семь кругов ада
Жители села Джими проходят семь кругов ада видео
14:27 750
46 военных баз Ирана на прицеле: кто и зачем слил секретный план Израиля...
46 военных баз Ирана на прицеле: кто и зачем слил секретный план Израиля... наш обзор
13:25 2434
Почему в Молдове все перевернулось за ночь?
Почему в Молдове все перевернулось за ночь? наша корреспонденция
11:16 6469
Страна-Титаник, которая идет ко дну
Страна-Титаник, которая идет ко дну с миру по нитке – голому рубашка; все еще актуально
03:32 10573
В Израиле крупный скандал: Силовики проморгали резню 7 октября
В Израиле крупный скандал: Силовики проморгали резню 7 октября
12:41 1676
Григорян уверен в Баку
Григорян уверен в Баку
12:09 4000
У Алиева спецпомощник президента США
У Алиева спецпомощник президента США новость дополнена; фото
13:26 4113
Молдова решила: вперед в Евросоюз!
Молдова решила: вперед в Евросоюз! обновлено 11:58
11:58 12894
Молдаване проголосовали за тепло и Путина
Молдаване проголосовали за тепло и Путина по горячим следам; все еще актуально
00:03 8820
Есть ли жизнь после смерти?
Есть ли жизнь после смерти? слово публицисту
20 октября 2024, 18:26 9232
Путин и Пезешкиан выжидают ради большей помпезности. Или все не так просто?
Путин и Пезешкиан выжидают ради большей помпезности. Или все не так просто? горячая тема
20 октября 2024, 15:29 5113
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться