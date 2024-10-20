46 военных баз Ирана на прицеле: кто и зачем слил секретный план Израиля...

Утечка секретных документов разведки США о планах Израиля по нападению на Иран вызвала серьезный скандал. Три высокопоставленных американских чиновника, пожелавшие остаться анонимными, подтвердили Associated Press, что документы подлинны, и их несогласованная публикация расследуется. Документы с грифом «Совершенно секретно», относящиеся к Национальному агентству геопространственной разведки США и Агентству национальной безопасности, судя по всему, были составлены 15 и 16 октября. Впервые они появились в прошлую субботу в Telegram-канале под названием Middle East Spectator. Позже американское издание Axios опубликовало документы, взятые с этого аккаунта. Документы основаны на анализе изображений, полученных с разведывательных спутников США.

Согласно этим секретным документам, Израиль готовится нанести удары по ряду стратегических военных объектов Ирана. Среди них числятся более 46 баз, из которых 15 находятся вдоль восточной границы страны, что подчеркивает масштаб возможных атак и направленность на парализацию ключевых военных структур Тегерана. Список возможных целей включает различные военные базы, штабы и ракетные полигоны, что может существенно ослабить военный потенциал Ирана в случае израильской атаки. Критические объекты, такие как штаб-квартиры военных округов, авиационные и ракетные базы, являются основными мишенями, на которых Израиль сосредоточит свое внимание. В Тегеране под угрозой могут оказаться VIP-эскадрилья, штаб ВМС и штабы сухопутных армий. Важными целями также станут ракетный полигон Ходжир и разведывательные эскадрильи, оснащенные самолетами специального назначения. На юге Ирана, в Ширазе, Израиль может атаковать ракетные полигоны и склады в Хаджи-Абаде, а также транспортные и истребительные эскадрильи на авиабазах. База Али Араби в Захедане, военно-морские базы в Бендер-Аббасе и Бендер-Энзели, а также космодром Шахруд в Каэмшехре также входят в список потенциальных целей. В дополнение к этому ракетные комплексы в Кум и Эраке представляют собой высокоценные объекты для нанесения ударов. Недавние разведданные США фиксируют перемещение 40 баллистических ракет воздушного базирования (БРВ) на авиабазы Рамон и Рамат-Давид, где уже дислоцированы израильские истребители F-16 и F-35. Кроме того, 16 ракет Golden Horizon доставлены на авиабазу Хацерим, где базируются истребители F-15I. Эти данные указывают на подготовку к возможной атаке на Иран с использованием современных средств поражения.

Израильские ВВС недавно провели крупные учения, имитирующие удары по Ирану, в ходе которых отрабатывались действия с баллистическими ракетами большой дальности и использование беспилотных летательных аппаратов для скрытных операций. Эти маневры подчеркивают серьезность намерений Израиля и готовность к возможному конфликту с Ираном. Сообщается, что Тегеран внимательно отслеживает эти приготовления и готовится к ответным действиям в случае нападения. Напряженность в регионе продолжает нарастать, и международные наблюдатели указывают на высокую вероятность эскалации конфликта в ближайшее время. Секретные документы разведывательного сообщества США были размещены в электронной системе в рамках альянса «Пять глаз»: предполагается, что утечка произошла именно через эту систему. «Пять глаз» — это союз, который предусматривает электронный обмен разведывательной информацией между США, Великобританией, Канадой, Новой Зеландией и Австралией. Американские спецслужбы пытаются выяснить, каким образом произошла утечка секретных документов о планах Израиля по нападению на Иран. Одна из версий — это преднамеренный «слив» со стороны членов разведывательного сообщества США. Другая версия предполагает, что документы могли быть украдены в результате хакерской атаки на электронную систему. В рамках расследования спецслужбы сначала выяснят, кто имел доступ к этим документам до их утечки в интернет. В своем заявлении Пентагон сообщил, что ему известно о сообщениях о документах, но дальнейших комментариев не предоставил. Израильские военные не сразу отреагировали на просьбу прокомментировать утечку документов.

Telegram-канал, вовлеченный в утечку, идентифицирует себя как базирующийся в Тегеране, столице Ирана. Ранее он публиковал мемы с участием верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и материалы в поддержку самопровозглашенной Тегераном «Оси сопротивления», которая включает в себя ближневосточные воинствующие группировки, вооружаемые исламской республикой. Утечка информации «вызывает глубокую обеспокоенность», заявил CNN один из американских чиновников. Утечка произошла в чрезвычайно деликатный момент в отношениях США и Израиля и, несомненно, разозлит израильтян, которые готовились нанести удар по Ирану в ответ на ракетный обстрел Ирана 1 октября. Один из документов также предполагает то, что Израиль всегда отказывался подтверждать публично: что у страны есть ядерное оружие. В документе говорится, что США не видели никаких признаков того, что еврейское государство планирует использовать ядерное оружие против исламской республики. «Если тактические планы Израиля по ответу на нападение Ирана 1 октября действительно были обнародованы, то это серьезное нарушение», — заявил Мик Малрой, бывший заместитель помощника министра обороны по Ближнему Востоку и отставной офицер ЦРУ, добавив, что «будущая координация между США и Израилем также может быть поставлена под сомнение. Доверие является ключевым компонентом в отношениях, и в зависимости от того, как произошла утечка информации, доверие может быть подорвано».