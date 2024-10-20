Израиль отработал удар по Ирану

Израиль провел военные учения для масштабной ракетной атаки по Ирану. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на данные американской спутниковой разведки от 15-16 октября, попавшие в проиранские аккаунты в социальных сетях.

В маневрах было задействовано, как сообщается, не менее 16 ракет воздушного базирования, 40 ракет класса воздух-земля Rocks и заправщиков. По свидетельству издания, масштаб учений «соответствовал ударам, нанесенным Израилем в сентябре по целям повстанцев-хуситов в Йемене».

США проводят расследование по факту утечки особо секретных документов с разведданными о планах Израиля нанести ответный удар по Ирану. Документы под грифом «совершенно секретно», датированные 15 и 16 октября, начали распространяться в интернете после их публикации в Telegram-канале Middle East Spectator. Исходя из информации в документах, доступ к ним должны были иметь только страны - члены альянса «Пять глаз», в который входят Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США.