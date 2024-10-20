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Золото продолжает бить рекорды

13:42 770

Золото продолжает дорожать, цена драгметалла обновила рекорд на торгах в понедельник.

Стоимость декабрьских фьючерсов на золото по данным на 12:50 по бакинскому времени составила $2746,9 за тройскую унцию, это на 0,6% выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Золото дорожает на фоне увеличения спроса на активы «тихой гавани». Трейдеры внимательно следят за событиями на Ближнем Востоке, опасаясь разрастания конфликта в регионе. Неопределенность в отношении результатов президентских выборов в США также поддерживает спрос на драгметалл. Еще одним фактором, способствующим повышению цен на драгметалл, является смягчение денежно-кредитной политики центробанками по всему миру.

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