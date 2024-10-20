Стало известно, как Навального мучали перед смертью

Российские журналисты получили доступ к переписке сотрудников колонии ИК-6, в которой содержатся доказательства того, что для политика Алексея Навального намеренно создавались невыносимые условия. Эти данные были переданы изданию Meduza анонимным источником в августе 2024 года.

Из писем следует, что Илья Круглышев, сотрудник ИК-6, сыграл ключевую роль в организации системы жестких условий содержания для Навального. Он готовил документы, на основании которых политика неоднократно помещали в штрафной изолятор под сомнительными предлогами. Всего за время нахождения в ИК-6 Навальный провел в изоляторах более 300 дней, при этом ему систематически отказывали в необходимых медицинских препаратах.

В переписке сотрудников ИК-6 также обнаружены попытки фабрикации доказательств, направленных на оправдание жестких мер в отношении Навального. Например, в одном случае обсуждались несколько версий документов о прогулке, которую политика лишили в нарушение распорядка дня.

Администрация колонии также внимательно следила за внешними коммуникациями Навального, в том числе за его перепиской и телефонными разговорами с родственниками. Особый интерес у сотрудников ИК-6 вызвало, как Навальному удавалось публиковать сообщения в социальных сетях из тюрьмы. В результате колония усилила контроль над его общением с адвокатами, а часть писем просто не доходила до адресата.

Сейчас адвокаты Навального Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин находятся под судом по обвинению в участии в деятельности «экстремистской» организации. Процесс проходит в закрытом режиме в суде города Петушки Владимирской области.