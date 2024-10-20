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Израиль передал США условия прекращения войны в Ливане

13:59 657

В преддверии визита 22 октября в Ливан специального эмиссара администрации США Амоса Хохштейна канцелярия главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху передала американской стороне документ с условиями прекращения огня в Ливане. Об этом сообщает издание Axios.

Как пишет израильский журналист, политический и внешнеполитический аналитик CNN Барак Равид со ссылкой на американские и израильские источники, автором документа стал министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, один из ближайших советников Биньямина Нетаньяху. Послание, составленное с учетом позиции Министерства обороны и ЦАХАЛ, было передано Хохштейну 17 октября.

Одно из израильских требований – предоставление ЦАХАЛ свободы действий в приграничной полосе. Это призвано гарантировать, что «Хезболла» не сможет восстановить инфраструктуру террора. ВВС ЦАХАЛ должны получить свободу действий в воздушном пространстве Ливана.

Издание отмечает, что это требование противоречит резолюции №1701 Совета Безопасности ООН, которая возлагает контроль над северной стороной границы на ливанскую армию и UNIFIL. Израильские представители подчеркивают: чем больше сделают миротворцы и ливанские войска, тем меньше придется делать ЦАХАЛ.

Американские источники заявляют: шансы на то, что Ливан и международное сообщество согласятся на израильские условия, практически нулевые. Однако еще одна задача Хохштейна – добиться увеличения присутствия ливанской армии на границе с Израилем и расширения полномочий UNIFIL.

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