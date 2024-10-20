Жители села Джими проходят семь кругов ада

Жители села Джими, расположенного у подножия горы в Губинском районе, вынуждены пересекать реку.

Жители села Джими могут добраться на другую сторону, в том числе до школы, только переправляясь через реку. По словам местных жителей, за последние несколько лет в реке увеличился уровень воды, и в любое время года случаются паводки и наводнения. Из-за отсутствия моста они вынуждены пересекать реку на грузовиках, но иногда машины уносит течением, и людям удается спастись с большим трудом.

Жители рассказали haqqin.az, что недавно поток воды унес грузовик с учителями. Примерно через 100 метров машину остановил большой камень, и с помощью находившихся поблизости людей учителей удалось спасти, однако автомобиль получил серьезные повреждения. «Учителя и ученики ходят на уроки в таких опасных условиях. Несколько лет назад одного ученика унесло течением, другого с трудом спасли», - рассказали местные жители.

В прошлом году один из учителей опубликовал видео, на котором школьники пересекают реку в кузове старого автомобиля. Малейшая ошибка водителя могла бы привести к тому, что машина перевернулась бы. Жители говорят, что у многих в деревне есть автомобили, и никто не хочет подвергать их риску в реке. Не раз автомобили жителей тонули в воде. Из-за отсутствия дорог в отдаленной горной деревне скорая помощь не работает.

Жители говорят, что если кто-то внезапно заболеет, то остается уповать лишь на чудо. Из-за отсутствия моста таксисты отказываются приезжать в деревню в это время года. Но проблемы деревни не заканчиваются отсутствием дорог. В деревню провели газопровод, но газ до сих пор не поступил в дома. Жители говорят, что дрова дорогие, и из-за этого зимой им приходится мерзнуть. Безработица, особенно среди молодежи, вынуждает многих уезжать в районный центр или Баку. Согласно официальным документам, численность населения деревни составляет 1 200 человек.

Представители Исполнительной власти Губы сообщили haqqin.az, что они осведомлены о проблемах деревни Джими. По их словам, в соседней деревне Гонагкенд был проложен асфальт, а для строительства моста был направлен запрос в Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана. Что касается газопровода, в ИВ пообещали, что после установки счетчиков газ поступит в дома, однако за дополнительной информацией посоветовали обратиться в профильные ведомства. «За последнее время уровень воды в реке поднялся, часто происходят паводки и наводнения», - сообщили в администрации.

Пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли сообщил haqqin.az, что специалисты агентства осмотрели данный район. Ширина реки на этом участке составляет 170 метров, и вопрос строительства моста будет рассмотрен в зависимости от будущего финансирования.