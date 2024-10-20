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У Путина есть план по крушению доллара

The Economist
14:36 526

Российский президент Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани рассчитывает «придать блоку вес», предложив лидерам объединения построить новую глобальную финансово-платежную систему, «чтобы нанести удар по доминированию Америки в мировых финансах и защитить Россию и ее друзей от санкций». Об этом говорится в публикации британского The Economist «План Путина победить доллар».

Журнал напоминает, что еще в июне российский Минфин анонсировал появление платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе в цифровых. Министр иностранных дел России Сергей Лавров при этом отмечал, что альтернативная платежная система БРИКС позволит проводить экономические операции, «не испытывая зависимости от тех, кто решил сделать из доллара и евро оружие».

The Economist отмечает, что при создании этой платформы страны БРИКС, вероятно, будут ориентироваться на mBridge — международную платежную систему, которая частично управляется «оплотом западного порядка» Банком международных расчетов (БМР). Идею альтернативной системы, как пишет журнал, активно лоббирует и Китай. BRICS Bridge может обеспечить странам Глобального юга более дешевые и быстрые транзакции, а также привлечь развивающиеся экономики.

Западные чиновники, в свою очередь, опасаются, что BRICS Bridge будет использоваться для обхода санкций, указывает The Economist. Эта система может также угрожать многолетнему доминированию США в мировой финансовой системе, которая была «основой послевоенного порядка». Так, начиная с 2000 года мировые национальные резервы в долларах снизились примерно с 70 до 58%, тогда как в «нетрадиционных валютах», напротив, выросли.

«Отправка денег по всему миру немного похожа на дальний перелет: если два аэропорта не связаны напрямую, пассажирам придется делать пересадки, в идеале на оживленном узле, где стыкуется множество других самолетов. В мире международных платежей крупнейшим узлом служит Америка, где многие банки мира обменивают иностранную валюту тех, кто совершает платежи, на доллары, а затем на валюты, в которых эти платежи принимаются», — объясняют авторы статьи.

Центральное положение доллара, пишет журнал, обеспечивают так называемые эффекты «паноптикума», или «узкого места». Это означает, что почти все банки, осуществляющие транзакции в долларах, обязаны делать это через корреспондентский банк в Америке, который может отслеживать потоки на предмет признаков финансирования терроризма и уклонения от санкций. «Это дает лидерам Америки огромный рычаг власти — тот, что они стремились использовать в качестве альтернативы началу войны», — говорится в статье.

The Economist напоминает, что число находящихся под американскими санкциями возросло более чем на 900% (примерно до 9,4 тыс. человек) за два десятилетия до 2021 года. США также вмешивались в работу формально независимой системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, требуя отключать неугодные банки и целые страны, такие как Иран. После вторжения РФ в Украину они ввели секторальные санкции против России, тем самым заставив многие другие правительства задуматься о своей зависимости от американских финансов.

«Путин надеется извлечь выгоду из этой долларовой неудовлетворенности на саммите БРИКС. Для него создание новой схемы служит неотложным практическим приоритетом, а также геополитической стратегией», — отмечают авторы статьи.

Кроме того, по данным журнала, чиновники БРИКС провели ряд встреч перед саммитом в Казани, на которых обсудили создание кредитно-рейтингового агентства и большой страховой компании.

Но самой серьезной инициативой считается план использования цифровых денег, обеспеченных фиатными валютами (не обеспеченные золотом или другими драгоценными металлами деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, использованного для их изготовления). Это, отмечает The Economist, поместит центральные банки, а не банки-корреспонденты с доступом к системе клиринга доллара в Америке в центр трансграничных транзакций.

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