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Медведев назвал «задачу» России

14:59 1582

Задачи России остаются неизменными 160 лет — это «максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы», заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он напомнил высказывание Федора Тютчева в 1864 году, в котором тот исключает союз с западными странами из-за их настроя против России и видит единственной политикой Москвы по отношению к странам Запада их разъединение. Так оппонент перестанет быть враждебным «по бессилию», а не «по убеждению», считал поэт.

«К сожалению, за прошедшие 160 лет ничего не изменилось. И задачи остаются прежними — максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы. В этом нам помогают и сами США. Ведь их цель — господство над Старым Светом (впрочем, как и над всем остальным миром)», — написал Медведев в телеграм-канале.

Он также назвал целью России распад США или появление «полноценного противовеса», как это было во время существования СССР и Варшавского договора. «И здесь уже видны перспективы нового баланса: ШОС, БРИКС, иные региональные союзы, всемерное развитие отношений со странами глобального Юга», — считает зампред Совбеза.

По его словам, альтернативой такому балансу сил является «тотальная война до полного истребления человечества». В отсутствие противовеса США «мир не вытянет даже десятка лет», считает Медведев. «Если Запад не осознает эту нехитрую истину — всем конец», — заключил Медведев.

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