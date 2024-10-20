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Салахов будет поднимать футбол в Лачине

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15:09 1128

В возрождающемся городе Лачине создан футбольный клуб Mərkiz, и его руководитель, молодой тренер Эльвин Салахов, вернулся на малую родину с большими надеждами.

Салахов, который с детства мечтал о возвращении, получил возможность заниматься любимым делом. В настоящее время Эльвин обучает детей и подростков Лачина тонкостям футбола и надеется, что в ближайшем будущем Mərkiz сможет участвовать в Региональной лиге Азербайджана. Напомним, что на сегодняшний день в городе Лачине обеспечено расселение 570 семей (2 090 человек).

В рамках I Государственной программы мероприятий по "Большому возвращению", подготовленной Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев, выпущен новый видеоролик о бывших вынужденных переселенцах, которые и добились успеха на освобожденных территориях, посвященный Эльвину Салахову. Предлагаем вашему вниманию этот видеоролик.

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