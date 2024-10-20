Остеопороз: причины, симптомы, лечение

Врач НИИ травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Тогрул Рустамов рассказывает, что такое остеопороз, каковы причины его возникновения, о симптомах и лечении данного заболевания… - Остеопороз – это прогрессирующее метаболическое заболевание кости, приводящее к переломам и деформациям костей в результате уменьшения костной массы и нарушения ее микроструктуры. Основным осложнением остеопороза является риск переломов даже при незначительных травмах. Остеопороз – «молчаливая» болезнь, которая яркими симптомами, болями не проявляется, пока не случится перелом. Такие факторы, как дефицит половых гормонов, малоподвижный образ жизни, курение, употребление алкоголя и наркотиков, дефицит витамина D, нарушения обмена кальция и заболевания щитовидной железы, играют существенную роль в развитии остеопороза и остеопении.

- Каковы причины возникновения остеопороза? - Для построения и поддержания здоровья кости нашему организму необходимы минералы кальция и фосфата. Ремоделирование кости — это естественный процесс, который заключается в удалении старой кости (резорбции) и добавлении новой кости (оссификации). Этот процесс происходит на протяжении всей нашей жизни, позволяя костям постоянно перестраиваться. Пока баланс новых и старых костей в нашем организме находится в равновесии, наши кости остаются здоровыми и крепкими. Потеря костной массы происходит, когда реабсорбируется больше старой кости, чем образуется новой. Порой потеря костной массы происходит по неизвестной причине. В других случаях потеря костной массы и тонкие кости передаются по наследству. Хрупкость костей может быть вызвана различными факторами, препятствующими нашему организму производить достаточно новых костей. С возрастом наш организм способен реабсорбировать кальций и фосфат из костей вместо того, чтобы хранить эти минералы в костях. А это, в свою очередь, ослабляет наши кости. Основной риск заключается в достаточной потере кальция для построения новой костной ткани. По этой причине важно употреблять продукты с высоким содержанием кальция. Витамин D также необходим, поскольку помогает нашему организму усваивать кальций. Если вы не употребляете достаточно продуктов, богатых кальцием и витамином D, то в разы увеличивается вероятность разрушения кости после операции желудка или когда организм не может получить достаточное количество кальция и витамина D из пищи. Снижение уровня эстрогена у женщин в период менопаузы и уровня тестостерона у мужчин с возрастом, прикованность к постели ввиду длительной болезни, наличие определенных состояний, вызывающих усиление воспаления в организме, таких как болезнь Крона или ревматоидный артрит, могут вызвать потерю костной массы. - Какими симптомами чаще всего проявляется остеопороз? - На ранних стадиях остеопороза симптомы в основном отсутствуют. Часто у людей уже имеется перелом, прежде чем они об этом узнают. Переломы позвоночника могут вызвать боль практически в любом месте позвоночника. Такие переломы называются компрессионными. Обычно они возникают без каких-либо травм. Боль может возникать внезапно или постепенно. Со временем может произойти потеря роста (до 15 сантиметров).