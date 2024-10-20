Голос Трампа стоит один миллион долларов

Экстравагантный миллиардер Илон Маск не только прыгает от переизбытка эмоций на митингах Дональда Трампа, он просто выпрыгивает из штатов, чтобы помочь своему кумиру избраться президентом США. В минувшую субботу Маск объявил о том, что он открывает лотерею среди тех зарегистрированных избирателей, кто подпишется под желанием проголосовать за Трампа. Победитель лотереи получает один миллион долларов. Маск является самым богатым человеком на Земле. Его состояние Bloomberg оценивает в 269 миллиардов, и, как говорят эксперты, этот индивидуум может стать через каких-то пять-семь лет первым триллиардером в мире. Однако он известен не только своим сумасшедшим богатством, но и разнообразными выкрутасами, которые вызывают у одних восторг, а у других омерзение.

Илон Маск уже давно открыто говорит, что Трамп - его кандидат. Он профинансировал его кампанию, предоставив 75 миллионов долларов из собственного кармана. А теперь вот устраивает лотерею, но не по всей стране, а лишь в семи колеблющихся штатах, которые и определят победителя, - в Пенсильвании, Джорджии, Неваде, Аризоне, Мичигане, Висконсине и Северной Каролине. В так называемых «синих» - демократических штатах - никакой лотереи не будет, там ни Маску, ни Трампу ничего не светит. При этом награды не сводятся лишь к одному миллиону долларов для победителя. Тот, кто просто подпишет петицию о несравненной любви к Трампу, получит 47 долларов. А в самом важном из колеблющихся штатов - Пенсильвании - подписанту вручат чек на 100 долларов. Победитель стал известен уже в первый день работы лотереи. Им стал некто Джон Дреер, его имя было объявлено на ралли в городе Харрисбурге, и лично Маск вручил ему чек на миллион. Обезумевший от радости Дреер со сцены сказал, что он не знал, что уйдет домой с таким замечательным чеком в кармане.

Илон Маск заявил на ралли, что цель его лотереи - поддержать свободу слова в Америке, право ее граждан на владение и ношение оружия и соблюдение конституции. На самом деле ни к одному, ни к другому, ни к третьему это не имеет никакого отношения. Речь идет о наглом и совершенно открытом подкупе избирателей в интересах такого же мошенника, коим является Трамп. «Эта лотерея совершенно противозаконна, - говорит Рик Хасен, эксперт в области права из университета Калифорнии. - Федеральные законы запрещают таким образом поощрять зарегистрированных избирателей, чтобы они отдали голоса какому-либо кандидату». Бретт Кеппель, адвокат и эксперт по выборам из фирмы Harmon Curran, говорит, что тому, кто устраивает такой подкуп избирателей, грозит тюремный срок. Однако никто не ожидает, что в результате этой беспрецедентной авантюры Маска бросят за решетку. Даже если против него и будет открыто дело, оно станет тянуться месяцами и, конечно, закончится, а скорее всего, развалится после выборов. Сейчас главное для Маска — чтобы Трамп победил, а там хоть трава не расти. И путь, который он избрал, является весьма эффективным. Люди падки до всякого рода лотерей, особенно беспроигрышных. К деньгам миллиардера наверняка протянутся руки тех, кто еще размышлял, за кого голосовать - за Трампа или за Камалу Харрис, - и тех, кто вообще не хотел участвовать в выборах. Маск становится, таким образом, одним из главных орудий в кампании Трампа и демократам уже трудно что-либо придумать, чтобы противостоять этому.

Разумеется, деятельность Маска по продвижению светлого образа Дональда Трампа не ограничивается одной лотереей и предоставлением его кампании миллионов долларов. В социальной сети Х (прежде она называлась Twitter, и Маск поменял название, купив сеть за 44 миллиарда долларов) ежедневно размещаются посты с прямыми оскорблениями Камалы Харрис и распространение различного вида конспирологических теорий, направленных против демократов. Мощный ресурс, учитывая, что у Маска там 201 миллион последователей. Но и этим арсенал Маска не исчерпывается. В последние месяцы он разместил свою базу в Пенсильвании, сочтя, что именно этот крупный штат выберет Трампа президентом. Сейчас там у Харрис преимущество над Трампом в районе 2 процентов. Ей сильно помогает популярный губернатор штата демократ Джош Шапиро. Но Маск намерен ударить по бездорожью и разгильдяйству Пенсильвании автобусным пробегом. В ходе его предполагается, что он лично будет стучать в двери местных жителей и агитировать их за Трампа и за свою лотерею.