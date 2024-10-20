В России считают, что Трампа «занесло»

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Дональд Трамп не мог угрожать ударами по Москве во время беседы с Владимиром Путиным.

По его словам, которые приводят российские СМИ, экс-президент США на переговорах обычно был «как шелковый».

«Трампа занесло. Правда ли он говорил о том, чтобы «ударить по чертовой Москве»? Конечно, нет. Он вообще как шелковый на переговорах. И на такие слова есть только один ответ: ваш чертов Вашингтон тоже подвергнется удару. В общем, наши отношения с ним довольно теплые», - прокомментировал Медведев в англоязычном аккаунте в соцсети X.

Дональд Трамп утверждал, что мог бы нанести удар по Москве, если Россия «будет преследовать Украину». В сентябре же он говорил, что хорошо знает лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского и смог бы «свести их». При этом ответственность за начало войны Трамп возложил на президента Украины.