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Переговоры Джейхуна Байрамова и спецпомощника Байдена

16:30 190

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией, возглавляемой специальным помощником президента США, старшим директором по делам Европы в Совете национальной безопасности Майклом Карпентером.

Как сообщили в управлении пресс-службы МИД, на встрече были обсуждены двусторонние и региональные вопросы между Азербайджаном и США, нынешняя ситуация и перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Была отмечена важность наращивания усилий по созданию положительной динамики в двусторонних отношениях между Азербайджаном и США и определению будущих перспектив сотрудничества.

В ходе встречи Джейхун Байрамов проинформировал американскую сторону о процессе нормализации и мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, о последней Стамбульской встрече. Было подчеркнуто, что, несмотря на значительный прогресс в переговорах по мирному соглашению, самым серьезным препятствием на пути подписания окончательного мирного соглашения является сохранение территориальных претензий к Азербайджану в ряде правовых и политических документов этой страны, в частности, в Конституции Армении.

На встрече также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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