Госкомиссия обратилась к семьям пропавших без вести в Карабахе

Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан обратилась к семьям пропавших без вести в Первой Карабахской войне с просьбой пройти регистрацию и сдать образцы ДНК для помощи в поиске. Об этом говорится в сообщении госкомиссии.

«Анализ обращений в госкомиссию и другие государственные органы после исторической победы в Отечественной войне показал, что некоторые пропавшие без вести во время военной агрессии Армении против Азербайджана в ходе Первой Карабахской войны не были взяты на учет», - говорится в обращении.

Госкомиссия просит семьи пропавших без вести, ранее не обращавшихся для регистрации и не сдававших образцы ДНК, связаться с рабочей группой при госкомиссии.