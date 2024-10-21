Уголовное дело против Академии наук Азербайджана

Возбуждено уголовное дело по фактам правонарушения в Национальной академии наук Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, на основании материалов, поступивших из Счетной палаты Азербайджана, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело на основании правонарушений, выявленных в деятельности Национальной академии наук.

В результате аудиторских проверок деятельности указанной структуры по 2020-2023 годам были выявлены существенные подозрения в нецелевом использовании должностными лицами госсредств в крупном размере, а также в совершении иных правонарушений. По разбирательству указанных фактов возбуждено уголовное дело по статьям 179.4 (хищение или растрата в особо крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджана, проводится предварительное расследование.