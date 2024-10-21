Стройфирма Melissa сносит дома вместе с жильцами. Реакция госкомитета

В распоряжение haqqin.az попала видеозапись, где запечатлен снос, а один из местных жителей в панике призывает прекратить работы, которые проводит строительная компания Melissa. По словам жильцов, о сносе домов им никто не сообщил, а большинство из них отказалось от подписания контрактов с компанией.

В Баку строительная компания начала работы по сносу жилых домов, в которых все еще проживают жильцы. Речь идет о частных жилых домах в поселке Алатава, что в Ясамальском районе.

Экскаваторы во время работ по сносу повреждают коммунальные сети, строительные отходы не убираются с территории, что создает дополнительные неудобства для тех, кто не подписал соглашение. Жильцы выражают опасения по поводу состояния своих домов, которые могут стать аварийными.

В Исполнительной власти Ясамальского района сообщили, что после появления видеозаписи представители власти выехали по указанному адресу. По итогам проверки будет сделано официальное заявление. В ИВ отметили, что у компании Melissa есть официальное разрешение на проведение сноса.

По информации пресс-службы Министерства внутренних дел, в МВД поступили жалобы от жителей злосчастных домов. Ведется расследование.

Представители стройфирмы Melissa перенаправили корреспондента haqqin.az в головной офис, однако там никто не ответил на звонок.

В пресс-службе Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана, комментируя распространенное в соцсетях видео о сносе жилого дома по адресу: г. Баку, Ясамальский район, Алатава-1, 128б, заявили, что незаконный снос домов в жилом поселке Алатава оперативно остановлен, «территория взята под строгий контроль Главным управлением по архитектуре и градостроительству города Баку при Госкомитете по градостроительству и архитектуре».

«С апреля 2024 года Главное управление архитектуры и градостроительства города Баку неоднократно фиксировало в рамках градостроительного мониторинга попытки проведения работ по сносу без надлежащих разрешительных документов. В Исполнительную власть Ясамальского района было направлено несколько официальных уведомлений с требованием принять меры по остановке незаконных действий. В данный момент процесс незаконного сноса на указанной территории предотвращен Главным управлением архитектуры и градостроительства города Баку», - говорится в заявлении госкомитета.