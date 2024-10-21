Выборы в США: победителя определят «колеблющиеся штаты»

Вице-президент США Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп ведут напряженную борьбу за голоса в семи ключевых штатах за две недели до выборов, согласно исследованию The Washington Post/Schar School.

По данным опроса, Харрис набирает 51% в Джорджии, Трамп лидирует в Аризоне с 49%. В Пенсильвании, Мичигане и Висконсине Харрис также немного впереди. Трамп доминирует в Северной Каролине, в Неваде оба кандидата имеют по 48%.

На общенациональном уровне Харрис опережает Трампа: 49% против 48%, по данным The Washington Post, и 45% против 42% по исследованию «Рейтер»/Ipsos. Однако именно результаты в ключевых штатах определят победителя выборов.