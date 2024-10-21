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В Украине раскрыли детали тайных переговоров с Россией

17:55 762

Украина в 2022 году вела секретные переговоры с Россией по гуманитарным вопросам, консультируясь с США. Об этом The Washington Post заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, который до сентября 2022 года был депутатом, а затем до сентября 2023 - главой Фонда госимущества.

Переговоры были направлены на обсуждение важных гуманитарных аспектов, включая вопросы доставки помощи и защиты гражданских лиц.

«Умеров рассказал мне, что на секретных переговорах 2022 года было несколько направлений переговоров через международных партнеров. Результатом этих усилий стал гуманитарный коридор, который позволил 400 тыс. человек покинуть оккупированную Россией территорию, обмен военнопленными, политзаключенными и ранеными солдатами, а также соглашение об экспорте зерна, которое позволило Украине возобновить поставки через Черное море. Соединенные Штаты «всегда знали» об этих контактах, сказал он (Умеров), «потому что мы всегда консультировались по каждому направлению», - пишет в своей колонке Дэвид Игнатиус.

Американские чиновники подтвердили изданию, что секретные переговоры состоялись в 2022 году, когда Россия публично угрожала применить тактическое ядерное оружие.

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