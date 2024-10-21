Северокорейцы захватили поселок в Украине
18:03 1210
Российские СМИ распространяют фото, на котором у захваченного Россией населенного пункта Цукурино Донецкой области Украины вывешен флаг Северной Кореи.
Ранее разведка Южной Кореи объявила, что КНДР отправила в Россию первую партию солдат, которые, вероятно, отправятся на войну с Украиной, а офицеры-ракетчики уже находятся на войне.
Южнокорейское агентство Yonhap после этой встречи сообщило, что, по данным разведки, Северная Корея решила отправить на войну с Украиной 12 тысяч военных.
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