Северокорейцы захватили поселок в Украине

Российские СМИ распространяют фото, на котором у захваченного Россией населенного пункта Цукурино Донецкой области Украины вывешен флаг Северной Кореи.

Ранее разведка Южной Кореи объявила, что КНДР отправила в Россию первую партию солдат, которые, вероятно, отправятся на войну с Украиной, а офицеры-ракетчики уже находятся на войне.

Южнокорейское агентство Yonhap после этой встречи сообщило, что, по данным разведки, Северная Корея решила отправить на войну с Украиной 12 тысяч военных.