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Иран пожаловался МАГАТЭ на Израиль

18:06 216

Иран официально уведомил МАГАТЭ об угрозах ядерным объектам со стороны Израиля. Республика также направила жалобы в Совет Безопасности ООН, сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

«Иран рассматривает эти угрозы как угрозы безопасности международного сообщества и в связи с этим направил письменный протест в Международное агентство по атомной энергии и Совет безопасности ООН», - указал Багаи в ответ на вопрос о том, какой будет реакция Тегерана на израильские угрозы. Прямую трансляцию вел телеканал IRIB.

По словам представителя иранского МИД, угроза нанесения ударов по ядерным объектам Ирана неприемлема и идет вразрез с международным правом.

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