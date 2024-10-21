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ЕС готовит России новый «сюрприз»

19:11 1232

Страны ЕС начнут в январе форсированными темпами разрабатывать 15-й пакет санкций против России, направленный против российского экспорта энергоносителей, главным образом против сжиженного природного газа (СПГ), отмечает европейское издание американской газеты Politico.

Как cообщают зарубежные СМИ, источники издания подчеркивают, что в 15-м пакете Еврокомиссия постарается еще больше ограничить возможности стран ЕС приобретать российский СПГ, закупки которого в 2024 году вновь начали быстро расти на ожиданиях новых санкционных ограничений, которые ударят по энергетике ЕС. Кроме того, Брюссель «намерен ужесточить санкции против танкерного флота», якобы перевозящего российскую нефть, которая, как утверждается, торгуется на мировом рынке по рыночным ценам, без оглядки на попытки стран Запада установить потолки цен на российскую нефть и нефтепродукты.

Газета подчеркивает, что Евросоюз «полон решимости возобновить в январе дискуссию о том, как нанести удар по российской экономике». Источники издания в институтах ЕС считают, что сейчас эти дискуссии тормозит председательствующая в Совете ЕС Венгрия, а также затягивающийся процесс утверждения членов Еврокомиссии нового состава, который должен был приступить к работе с 1 ноября, но едва ли сможет сделать это раньше 1 декабря.

Politico подчеркивает, что в январе председательство перейдет «к одному из наиболее активных сторонников Украины – Польше», и выражает надежду, что это позволит активизировать процесс принятия новых антироссийских санкций.

Рост закупок российского СПГ странами ЕС в последние месяцы уже признала даже Еврокомиссия. Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон 15 октября на встрече министров энергетики в Люксембурге призвала страны ЕС не портить евростатистику и не допустить, чтобы объем закупок российского СПГ в 2024 году превысил показатели 2023 года. Эта ситуация станет особенно досадной для Еврокомиссии, которая разработала и добилась введения 24 июня этого года 14-го пакета антироссийских санкций, впервые прямо направленного против закупок российского СПГ.

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